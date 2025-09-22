Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. september 2025Meniny má Móric
< sekcia Ekonomika

Pobočka Colného úradu na Staviteľskej ulici v Bratislave končí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zmenou sa koncentrujú služby do kapacitne silnejších pracovísk.

Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Pobočka Colného úradu Bratislava na Staviteľskej ulici ukončí od 1. októbra svoju činnosť a jej agendu v oblasti colného konania s cestnou prepravou prevezmú dve väčšie a lepšie vybavené pobočky - Bratislava Prístav a Bratislava na Ulici J. Jonáša v Devínskej Novej Vsi. V pondelok o tom informovala Finančná správa (FS) SR.

Zmenou sa koncentrujú služby do kapacitne silnejších pracovísk, čo prinesie jednoduchšie procesy, efektívnejšie poskytovanie colných služieb, skvalitnenie obsluhy a lepší komfort pre dopravcov a obchodné spoločnosti.

Finančná správa odporúča aj využitie moderných nástrojov colného konania, ako sú zjednodušené postupy alebo povolenie na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie tovaru, čo zvýši efektívnosť colného konania.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej