Pobočka Colného úradu na Staviteľskej ulici v Bratislave končí
Zmenou sa koncentrujú služby do kapacitne silnejších pracovísk.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Pobočka Colného úradu Bratislava na Staviteľskej ulici ukončí od 1. októbra svoju činnosť a jej agendu v oblasti colného konania s cestnou prepravou prevezmú dve väčšie a lepšie vybavené pobočky - Bratislava Prístav a Bratislava na Ulici J. Jonáša v Devínskej Novej Vsi. V pondelok o tom informovala Finančná správa (FS) SR.
Zmenou sa koncentrujú služby do kapacitne silnejších pracovísk, čo prinesie jednoduchšie procesy, efektívnejšie poskytovanie colných služieb, skvalitnenie obsluhy a lepší komfort pre dopravcov a obchodné spoločnosti.
Finančná správa odporúča aj využitie moderných nástrojov colného konania, ako sú zjednodušené postupy alebo povolenie na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie tovaru, čo zvýši efektívnosť colného konania.
