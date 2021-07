Platia nové pravidlá pre preclievanie zásielok z tretích krajín

Bratislava 1. júla (TASR) – Od začiatku júla platia vo všetkých krajinách Európskej únie nové pravidlá pre preclievanie. Zásielky z tretích krajín je treba povinne precliť, i keď pravidlá pre clo sa nemenia a kupujúci ho zaplatí až od hodnoty tovaru nad 150 eur. Ruší sa však oslobodenie od zaplatenia dane z pridanej hodnoty (DPH) pri zásielkách do 22 eur. Tú treba zaplatiť pri každej zásielke z tretej krajiny. Vo štvrtok na to upozornila Finančná správa (FS) SR.



„Ku každému tovaru, ktorý si kupujúci objednajú z tretej krajiny, je oddnes (1.7.) potrebné podať elektronické colné vyhlásenie. Kupujúci tak môžu po novom urobiť sami prostredníctvom nového e-commerce portálu,“ upozornila hovorkyňa FS Martina Rybanská. Zákazníci preto nemusia využívať služby externých prepravných spoločností. Zjednodušené preclievanie sa týka iba zásielok, pri ktorých vnútorná hodnota tovaru nie je vyššia ako 150 eur a tovar nesmie byť predmetom zákazov a obmedzení ako napríklad chránené druhy živočíchov a rastlín či zbrane.



Portál e-commerce je rozdelený na verejnú a privátnu zónu. Na podanie colného vyhlásenia potrebujú kupujúci elektronický občiansky preukaz s čipom a zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Colné vyhlásenie kupujúci podáva v privátnej časti portálu. Po prihlásení sa do nej je treba si vytvoriť svoje podanie colného vyhlásenia. Následne sa spustí tzv. sprievodca, ktorý klientov prevedie celým procesom podávania colného vyhlásenia. Pri jeho podávaní je potrebné uviesť informácie o dovážanom tovare, akými sú napríklad číslo objednávky, opis tovaru, celková cena zásielky či dopravné náklady.



Podanie colného vyhlásenia je bezplatné, finančná správa neúčtuje žiadne poplatky za preclenie. „Upozorňujeme však, že prepravná spoločnosť môže od klientov vyberať poplatky za manipuláciu so zásielkou. Nesúvisia však nijako s colnými poplatkami, finančná správa ich žiadnym spôsobom nevyberá ani neurčuje,“ dodala Rybanská.