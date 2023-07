Finančná správa odhalila daňové podvody u obchodníka so šteniatkami

Bratislava 24. júla (TASR) - Finančná správa (FS) SR vykonala kontrolu dane z príjmov u obchodníka so šteniatkami. Na základe kontroly vyrubili kontrolóri finančnej správy obchodníkovi rozdiel dane vo výške takmer 270.000 eur. V pondelok o tom informovala hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Zvieratá kupoval obchodník od fyzických osôb a následne ich predával, a to prevažne do Belgicka. Do daňových výdavkov zahrnul viac ako 2000 výdavkových pokladničných dokladov za nákup šteniatok. "Ukázalo sa, že v čase, keď malo dôjsť k predaju šteniatok, uvádzané fyzické osoby sa na adrese uvedenej na dokladoch nezdržiavali, neboli na nej ani prihlásené alebo už neboli nažive," priblížila Rybanská.



Finančná správa využila súčinnosť aj iných subjektov, ktoré musia oznamovať správcovi dane údaje potrebné na účely správy daní. V tomto konkrétnom prípade pomohla spolupráca daňových kontrolórov s 37 obcami. Kontrolóri požiadali obce o preverenie identity občanov, ktorí boli uvedení na predložených výdavkových pokladničných dokladoch.