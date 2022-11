ÚLOVOK: FS odhalila jednu z najväčších ilegálnych výrobní cigariet

Bratislava 28. novembra (TASR) – Takmer 24 miliónov kusov cigariet, viac ako 32 ton tabaku a výrobnú linku zaistila Finančná správa (FS) SR v rámci akcie Plavec v nelegálnej výrobni cigariet na východe Slovenska. FS zadržala 20 osôb a škodu na spotrebnej dani z tabaku predbežne vyčíslila na 6,2 milióna eur. V pondelok o tom informoval prezident FS Jiří Žežulka.



Z hľadiska výšky škody ide o historicky najväčší záchyt od roku 2018. Naposledy sa podobný záchyt no v nižšom rozsahu podaril Kriminálnemu úradu finančnej správy vlani vo februári v Lučenci. "Odhalením nelegálnej výrobne sa nám podarilo ochrániť štátny rozpočet pred ďalšími daňovými únikmi v miliónoch eur. Za jeden deň by totiž dokázala výrobňa vyprodukovať až 1,3 milióna kusov cigariet," priblížil Žežulka. Linka bola v prevádzke od začiatku októbra.



Okrem cigariet a tabaku zaistila FS aj motorové vozidlá, komponenty na výrobu cigariet, telefónne karty či rušičky GPS signálu. Nelegálna výrobňa umiestnená v priestoroch hydinárne bola v plnej prevádzke a počas zásahu ju obsluhovalo 17 cudzincov. Podľa Žežulku išlo o profesionálnych výrobcov. "Celkovo bolo zadržaných 20 osôb, ktorých vzal sudca do väzby z obavy, že budú pokračovať v trestnej činnosti a taktiež, že ujdú alebo sa mohli skrývať, aby sa vyhli trestnému stíhaniu," povedal riaditeľ Kriminálneho úradu FS Peter Grič.



Nelegálne cigarety pravdepodobne mali smerovať na európsky trh. FS sa podarilo zadržať aj tri osoby zo stredného manažmentu a v rámci ďalšieho pátrania pokračuje FS v spolupráci so zahraničnými zložkami. Páchateľom hrozí podľa FS trest až osem rokov väzenia.