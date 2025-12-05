< sekcia Ekonomika
FS odhaľuje násobne viac nelegálnych výrobní cigariet ako v minulosti
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Za jedenásť mesiacov tohto roka zaistila finančná správa (FS) v súvislosti s nelegálnymi výrobňami cigariet tovar a zariadenia za takmer 61,7 milióna eur, vrátane takmer 50 miliónov eur na spotrebnej dani. To je štvornásobok toho, čo sa darilo odhaľovať v predošlých rokoch. Informovala o tom v piatok FS.
Úlohy pri odhaľovaní trestných činov v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebných daní a colnej kriminality plní Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS). „Výrazné personálne a systémové zmeny sa prejavili v praxi - odhaľovanie nelegálnych výrobní cigariet je dnes niekoľkonásobne úspešnejšie než v minulosti,“ konštatovala riaditeľka odboru komunikácie a organizácie FS Lucia Verchovodková.
Rok 2025 znamená podľa nej v odhalených prípadoch zásadný obrat. Ukazuje to napríklad deväť odhalených nelegálnych výrobní cigariet, čo je trojnásobne viac ako priemer v rokoch 2020 - 2023. Historicky najvyššia bola hodnota zaisteného tabaku a tabakových výrobkov, takmer 50 miliónov eur, čo bolo skoro štvornásobne viac ako priemer v rokoch 2020 - 2023.
„Ukazujeme, že keď má štát vôľu, odborné kapacity a jasne nastavené procesy, dokážeme odhaľovať aj tie najsofistikovanejšie zločinecké štruktúry. Výsledky roku 2025 nie sú náhodné. Sú dôkazom, že boj proti daňovej kriminalite dnes prináša reálne a viditeľné výsledky,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
