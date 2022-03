FS opäť upozorňuje na povinnosť priznať príjem z predaja nehnuteľností

Bratislava 1. marca (TASR) - Finančná správa (FS) SR v týchto dňoch rozposiela 5678 daňovníkom listy, v ktorých ich upozorňuje na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností. Týka sa to daňovníkov, ktorí v rokoch 2019, 2020 a 2021 predali rodinné domy alebo byty. Ide o preventívnu akciu, ktorú finančná správa zrealizovala aj v minulom roku a prostredníctvom ktorej chce zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností, uviedla v utorok FS.



"Informatívne listy sme zaslali vybraným daňovým subjektom, ktorým mohla vzniknúť táto daňová povinnosť. Odoslali sme ich celkovo 5678 daňovníkom, pričom 5167 listov sa týkalo predajov nehnuteľností v roku 2021 a 511 zase novostavieb predaných v rokoch 2019 a 2020," informovala hovorkyňa FS Martina Rybanská.



V minulom roku sa FS podarilo priniesť do štátneho rozpočtu 2,5 milióna eur, keď rozposlala 13.000 daňovníkom upozorňujúce listy, aby podali daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a daň zaplatili. Z toho približne 1,8 milióna eur sa podarilo získať od daňovníkov, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie. Zvyšných 700.000 eur finančná správa evidovala od tých, ktorí podali daňové priznanie za rok 2020.



Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľností sa netýka tých, ktorí nehnuteľnosť vlastnili viac ako päť rokov a nemali ju zaradenú v obchodnom majetku, zdedili ju po priamom predkovi alebo potomkovi a dohromady ju vlastnili aspoň päť rokov. Rovnako je z povinnosti vyňatý aj ten, kto nehnuteľnosť daroval a nedosiahol žiadny príjem z prevodu vlastníctva, či keď bola nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku, ale od jej vyradenia už uplynulo viac ako päť rokov. Ďalšou výnimkou je predaj nehnuteľnosti vydanej podľa reštitučných zákonov alebo zahrnutej do konkurznej podstaty.