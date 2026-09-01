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FS organizuje konferencie k eFaktúre
Voľné miesta ešte zostávajú v Prešove, Trenčíne, Piešťanoch a Nitre, preto finančná správa odporúča s registráciou neváhať.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Záujem o bezplatné septembrové konferencie finančnej správy (FS) k eFaktúre narastá a kapacita v obciach Gbeľany, Košice či Banská Bystrica je už plne obsadená. Voľné miesta ešte zostávajú v Prešove, Trenčíne, Piešťanoch a Nitre, preto finančná správa odporúča s registráciou neváhať. Informovala o tom v pondelok FS.
„Konferencie budú zamerané predovšetkým na praktickú stránku elektronickej fakturácie a otázky, ktoré podnikatelia, živnostníci, účtovníci, firmy, samosprávy či mimovládne organizácie riešia pri príprave na nový systém. Účastníci získajú informácie o nových povinnostiach, technických možnostiach aj konkrétnych situáciách, s ktorými sa môžu od 1. januára 2027 stretnúť,“ informoval hovorca FS Daniel Kováč.
Voľné miesta sú aktuálne k dispozícii na štyroch podujatiach: 9. septembra na mieste Piano Club Trenčín, 16. septembra v ZOC Koral v Prešove, 22. septembra v Ensana Splendid v Piešťanoch a 24. septembra na mieste Agrokomplex Nitra. Program a registračné formuláre nájdu záujemcovia na portáli finančnej správy.
Program ponúkne odborné prezentácie aj priestor na diskusiu a otázky účastníkov. Odpovedať na ne budú experti finančnej správy pre oblasť daní, IT, digitalizácie a boja proti podvodom. Finančná správa zároveň na svojom portáli zverejnila praktický návod na eFaktúru od roku 2027 pre firmy a živnostníkov. Špeciálne materiály sú k dispozícii aj pre samosprávy a neziskový sektor.
Od 1. januára 2027 bude pre platiteľov DPH vystavovanie, odosielanie aj prijímanie eFaktúr pri vybraných tuzemských plneniach povinné, zatiaľ čo neplatitelia musia zabezpečiť ich príjem. Dobrovoľný vstup do systému elektronickej fakturácie je však možný už v súčasnosti.
„Konferencie budú zamerané predovšetkým na praktickú stránku elektronickej fakturácie a otázky, ktoré podnikatelia, živnostníci, účtovníci, firmy, samosprávy či mimovládne organizácie riešia pri príprave na nový systém. Účastníci získajú informácie o nových povinnostiach, technických možnostiach aj konkrétnych situáciách, s ktorými sa môžu od 1. januára 2027 stretnúť,“ informoval hovorca FS Daniel Kováč.
Voľné miesta sú aktuálne k dispozícii na štyroch podujatiach: 9. septembra na mieste Piano Club Trenčín, 16. septembra v ZOC Koral v Prešove, 22. septembra v Ensana Splendid v Piešťanoch a 24. septembra na mieste Agrokomplex Nitra. Program a registračné formuláre nájdu záujemcovia na portáli finančnej správy.
Program ponúkne odborné prezentácie aj priestor na diskusiu a otázky účastníkov. Odpovedať na ne budú experti finančnej správy pre oblasť daní, IT, digitalizácie a boja proti podvodom. Finančná správa zároveň na svojom portáli zverejnila praktický návod na eFaktúru od roku 2027 pre firmy a živnostníkov. Špeciálne materiály sú k dispozícii aj pre samosprávy a neziskový sektor.
Od 1. januára 2027 bude pre platiteľov DPH vystavovanie, odosielanie aj prijímanie eFaktúr pri vybraných tuzemských plneniach povinné, zatiaľ čo neplatitelia musia zabezpečiť ich príjem. Dobrovoľný vstup do systému elektronickej fakturácie je však možný už v súčasnosti.