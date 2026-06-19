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Finančná správa: Cez QR sa zrealizovalo už vyše 100.000 transakcií
Rastúci záujem o QR platby sa podľa hovorcu odráža aj na využívaní virtuálnych registračných pokladníc, ktorých počet dosiahol k 10. júnu viac ako 175.000.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Záujem o platby prostredníctvom QR kódov naďalej rastie. Od ich spustenia zákazníci zrealizovali už viac ako 100.000 transakcií v sume prevyšujúcej 4 milióny eur. Pozitívny vývoj sa prejavuje aj pri využívaní bezplatnej aplikácie finančnej správy (FS) pre virtuálne registračné pokladnice (VRP2). Informoval o tom v piatok hovorca FS Daniel Kováč.
Dynamika rastu podľa neho pokračuje aj v júni. V prvej polovici mesiaca sa uskutočnilo viac ako 30.000 QR platieb v hodnote presahujúcej jeden milión eur. Rekordným dňom bol 11. jún, kedy zákazníci vykonali vyše 3100 platieb v celkovej sume približne 160.000 eur.
„Vývoj posledných týždňov potvrdzuje, že QR platby sa stali bežnou súčasťou nákupov. Podnikatelia oceňujú jednoduchosť riešenia aj jeho výhodnosť, zákazníci zasa komfort platenia,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Rastúci záujem o QR platby sa podľa hovorcu odráža aj na využívaní virtuálnych registračných pokladníc, ktorých počet dosiahol k 10. júnu viac ako 175.000. Aplikáciu VRP2, ktorú poskytuje finančná správa zadarmo, ku koncu mája aktívne využívalo viac ako 59.300 používateľov, z ktorých viac ako 26.600 sa pripájalo cez mobilné zariadenia.
„Aplikácia umožňuje evidovať tržby, generovať QR kódy a sledovať prijaté úhrady v jednom zariadení - počítači, mobile alebo tablete. QR kód je tiež možné ukázať na zariadení alebo ho jednoducho vytlačiť. Po pripísaní platby na účet je predávajúci prostredníctvom Notifikátora okamžitých platieb automaticky informovaný o jej prijatí, čím získava okamžitý prehľad o realizovaných transakciách,“ priblížil Kováč.
Dynamika rastu podľa neho pokračuje aj v júni. V prvej polovici mesiaca sa uskutočnilo viac ako 30.000 QR platieb v hodnote presahujúcej jeden milión eur. Rekordným dňom bol 11. jún, kedy zákazníci vykonali vyše 3100 platieb v celkovej sume približne 160.000 eur.
„Vývoj posledných týždňov potvrdzuje, že QR platby sa stali bežnou súčasťou nákupov. Podnikatelia oceňujú jednoduchosť riešenia aj jeho výhodnosť, zákazníci zasa komfort platenia,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Rastúci záujem o QR platby sa podľa hovorcu odráža aj na využívaní virtuálnych registračných pokladníc, ktorých počet dosiahol k 10. júnu viac ako 175.000. Aplikáciu VRP2, ktorú poskytuje finančná správa zadarmo, ku koncu mája aktívne využívalo viac ako 59.300 používateľov, z ktorých viac ako 26.600 sa pripájalo cez mobilné zariadenia.
„Aplikácia umožňuje evidovať tržby, generovať QR kódy a sledovať prijaté úhrady v jednom zariadení - počítači, mobile alebo tablete. QR kód je tiež možné ukázať na zariadení alebo ho jednoducho vytlačiť. Po pripísaní platby na účet je predávajúci prostredníctvom Notifikátora okamžitých platieb automaticky informovaný o jej prijatí, čím získava okamžitý prehľad o realizovaných transakciách,“ priblížil Kováč.