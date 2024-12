Platitelia DPH musia na pokladniciach upraviť sadzby dane

Bratislava 20. decembra (TASR) - Podnikatelia, ktorí sú platcami dane z pridanej hodnoty (DPH) a evidujú tržby v pokladnici e-kasa klient, majú povinnosť úpravy sadzieb DPH pri tovaroch alebo službách v pokladnici od 1. januára 2025. V piatok na to upozornila Finančná správa (FS) SR. Základná sadzba dane z pridanej hodnoty sa zvýši z pôvodných 20 % na 23 %, znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % sa zruší a zavádzajú sa znížené sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 5 % a 19 %.



"Bez aktualizácie online-registračnej pokladnice (ORP) podnikateľ nebude môcť vystavovať pokladničné doklady s novými sadzbami DPH. Informácie, súvisiace s potrebnou aktualizáciou on-line registračných pokladníc a úprav tovarových položiek v ORP, podnikateľom poskytne výrobca, dodávateľ alebo predajca konkrétneho typu on-line registračnej pokladnice," uviedol hovorca FS Daniel Súkup.



Pokiaľ aktualizáciu ORP robí podnikateľ sám, pre automatickú aktualizáciu musí byť ORP pripojená k internetu. Ak je ORP pripojená k internetu, automaticky ponúkne podnikateľovi možnosť stiahnutia aktualizácie. "V prípade ak nie, odporúčame reštart ORP," dodal Súkup. Druhou možnosťou je aktualizácia prostredníctvom dodávateľa pokladnice a jeho technikov.



Pri virtuálnej registračnej pokladnici (VRP2) sa nové sadzby DPH platné od 1. januára 2025 zobrazia automaticky. V tomto prípade aktualizácia nie je potrebná. V ponuke sadzieb DPH ostávajú aj pôvodné sadzby pre prípad vrátenia tovaru, pre prípad opráv pokladničných dokladov a podobne.



Podnikateľ - platiteľ DPH si je v súlade s platnou legislatívou povinný v aplikácii VRP2 upraviť tovarové položky s novými sadzbami, to znamená, že podnikateľ si musí vybrať jemu prislúchajúce tovarové položky.



Finančná správa pripravila pre podnikateľov pomôcku vo forme používateľskej príručky k aplikácii VRP2 i informačný materiál https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/elektronicke-a-virtualne-regis. Spôsoby úpravy tovarových položiek pri práci s virtuálnou registračnou pokladnicou a on-line registračnou pokladnicou, v súvislosti so zavedením nových sadzieb DPH s účinnosťou od 1. januára 2025, sú zverejnené na portáli FS.



Finančná správa komunikovala s výrobcami a dodávateľmi pokladníc o potrebe disponovať príslušným hardvérom. Tí deklarovali pripravenosť na spomenuté zmeny a žiaden z nich neuvádzal problémy pri implementácii aktualizácii k novým sadzbám DPH.