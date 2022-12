FS: Platnosť certifikátov pre elektronický podpis v závere roka vyprší

Bratislava 29. decembra (TASR) - Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) uložených na čipe občianskych preukazov vydaných do 20. júna minulého roka vyprší 31. decembra. Vo štvrtok na to upozornila Finančná správa (FS) SR s tým, že "zneplatnenie" certifikátov začne už 31. decembra napoludnie, čo môže mať vplyv na podpisovanie niektorých dokumentov.



"Posledné elektronické úkony podpísané kvalifikovaným e-podpisom (KEP) preto odporúčame uskutočniť v dostatočnom predstihu, najneskôr však dopoludnia posledného dňa roka," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. "Klientov na túto skutočnosť upozorňujeme pre prípad, že si nestihli vymeniť občiansky preukaz a ešte v závere roka potrebujú napríklad podpísať elektronické colné vyhlásenie či iný dokument z oblasti správy spotrebných daní, alebo podať všeobecné podanie cez ústredný portál verejnej správy," dodala.



Zmeny sa týkajú len elektronického podpisovania, ostatné digitálne funkcie zostávajú naďalej zachované. Bude teda možné sa prihlasovať do portálu finančnej správy, či využívať ostatné e-služby v rámci Slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie.



Tí, ktorí si občiansky preukaz nevymenili a potrebujú využívať podpisovanie, budú môcť po 1. januári realizovať niektoré úkony na základe vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR cez alternatívu - zdokonalený elektronický podpis (ZDEP). Ten získajú buď osobne na oddelení dokladov, alebo si ho na OP nahrajú pomocou internetu cez aplikáciu eID klient. Daňovníkom, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2022 až v marci a nesúria ich januárové termíny, odporúča FS výmenu občianskych preukazov, nakoľko ZDEP je len dočasným riešením.



Komplexnú informáciu k problematike ukončenia platnosti certifikátov zverejnila FS na svojom portáli, všetky informácie sú tiež dostupné na webe Ministerstva vnútra SR, ale aj na portáli Slovensko.sk.