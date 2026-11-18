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FS: Po kontrolách vzrástli evidované tržby o viac ako 211 miliónov eur
Celkovo v systéme eKasa pribudlo medziročne viac ako 43,5 milióna dokladov a 1,4 miliardy eur v tržbách.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Intenzívnejšie kontroly Finančnej správy (FS) SR vo vybraných rizikových odvetviach priniesli od začiatku tohto roka do konca októbra rast evidovaných tržieb o viac ako 211 miliónov eur a počet vydaných pokladničných dokladov sa zvýšil o takmer 10,2 milióna. Celkovo v systéme eKasa pribudlo medziročne viac ako 43,5 milióna dokladov a 1,4 miliardy eur v tržbách, informovala v stredu Finančná správa SR.
„Viac ako 211 miliónov eur navyše v evidovaných tržbách a takmer 10,2 milióna nových pokladničných dokladov v rizikových sektoroch nie je náhoda. Je to výsledok systematickej práce finančnej správy v teréne, kvalitnej analytiky a dôsledného zamerania na oblasti, kde dochádza k najčastejším porušeniam,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss. Medzi rizikové zaradila FS napríklad fitnescentrá, taxislužby, kadernícke a kozmetické služby, výrobu zmrzliny, dodávku jedál, zubnú lekársku prax, jedálne a činnosť špecializovanej lekárskej praxe.
Pozitívny vývoj potvrdzujú aj celkové údaje zo systému eKasa. Za prvých desať mesiacov roka 2026 dosiahli evidované tržby viac ako 32 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 1,4 miliardy eur (+4,55 %). Výrazne vzrástol aj počet vydaných pokladničných dokladov. Podnikatelia ich od januára do októbra vydali viac ako 1,6 miliardy, čo je o 49 miliónov dokladov (+3,04 %) viac ako v rovnakom období minulého roka. V roku 2025 bolo v systéme zaevidovaných viac ako 1,9 miliardy pokladničných dokladov v celkovej hodnote 38 miliárd eur.
Najvýraznejší nárast evidovaných tržieb zaznamenali jedálne, kde tržby medziročne vzrástli o viac ako 101,5 milióna eur a počet vydaných pokladničných dokladov sa zvýšil o 6,1 milióna. V kaderníckych a kozmetických službách vzrástli evidované tržby o 33 miliónov eur, rovnako ako v zubných ambulanciách. Služby súvisiace s telesnou pohodou zaznamenali nárast o takmer 11 miliónov eur. Výsledky sa prejavili aj vo fitnescentrách a v taxislužbách. Vo fitnescentrách vzrástli evidované tržby o viac ako 30 % a počet vydaných dokladov približne o pätinu. Taxislužby zaznamenali rast tržieb o viac ako 15 %, pričom počet vydaných dokladov sa zvýšil takmer o 20 %.
„Viac ako 211 miliónov eur navyše v evidovaných tržbách a takmer 10,2 milióna nových pokladničných dokladov v rizikových sektoroch nie je náhoda. Je to výsledok systematickej práce finančnej správy v teréne, kvalitnej analytiky a dôsledného zamerania na oblasti, kde dochádza k najčastejším porušeniam,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss. Medzi rizikové zaradila FS napríklad fitnescentrá, taxislužby, kadernícke a kozmetické služby, výrobu zmrzliny, dodávku jedál, zubnú lekársku prax, jedálne a činnosť špecializovanej lekárskej praxe.
Pozitívny vývoj potvrdzujú aj celkové údaje zo systému eKasa. Za prvých desať mesiacov roka 2026 dosiahli evidované tržby viac ako 32 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 1,4 miliardy eur (+4,55 %). Výrazne vzrástol aj počet vydaných pokladničných dokladov. Podnikatelia ich od januára do októbra vydali viac ako 1,6 miliardy, čo je o 49 miliónov dokladov (+3,04 %) viac ako v rovnakom období minulého roka. V roku 2025 bolo v systéme zaevidovaných viac ako 1,9 miliardy pokladničných dokladov v celkovej hodnote 38 miliárd eur.
Najvýraznejší nárast evidovaných tržieb zaznamenali jedálne, kde tržby medziročne vzrástli o viac ako 101,5 milióna eur a počet vydaných pokladničných dokladov sa zvýšil o 6,1 milióna. V kaderníckych a kozmetických službách vzrástli evidované tržby o 33 miliónov eur, rovnako ako v zubných ambulanciách. Služby súvisiace s telesnou pohodou zaznamenali nárast o takmer 11 miliónov eur. Výsledky sa prejavili aj vo fitnescentrách a v taxislužbách. Vo fitnescentrách vzrástli evidované tržby o viac ako 30 % a počet vydaných dokladov približne o pätinu. Taxislužby zaznamenali rast tržieb o viac ako 15 %, pričom počet vydaných dokladov sa zvýšil takmer o 20 %.