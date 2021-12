Finančná správa: Podnikatelia nie sú povinní zasielať UIK do e-kasy

Bratislava 22. decembra (TASR) – Finančná správa (FS) upozorňuje podnikateľov, že v súlade s nálezom Ústavného súdu SR nie sú viac povinní zasielať unikátny identifikátor kupujúceho (UIK) do systému e-kasa.



Ústavný súd SR rozhodol, že časť novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z roku 2018 nie je v súlade s Ústavou SR. Konkrétne ide o časť "unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby".



"Pre podnikateľov používajúcich e-kasu to znamená, že odo dňa vyhlásenia nálezu Ústavného súdu SR nie sú povinní zasielať unikátny identifikátor kupujúceho do systému e-kasa. Technické nastavenie pokladníc a systému e-kasa podnikateľom umožňuje zasielať údaje z pokladničných dokladov bez tohto identifikátora," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.



FS plánuje o nenahlasovaní UIK informovať vybraných podnikateľov aj prostredníctvom softwarningu. Zároveň upozorňuje, že cieľom pri zavádzaní e-kasy nebolo sledovať dennodenné správanie sa kupujúcich, primárnym cieľom je boj proti daňovým podvodom. FS nevyhodnocuje UIK a nie je predmetom ďalšieho spracovania.