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FS: Podnikatelia si už môžu vybrať digitálneho poštára pre e-faktúry
Po potvrdení výberu sa digitálnemu poštárovi automaticky odošlú základné identifikačné údaje podnikateľa spolu s potvrdením.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Finančná správa (FS) spustila možnosť dobrovoľného zapojenia do elektronickej fakturácie pre celé podnikateľské prostredie. Dokončila implementáciu adresárovej služby a funkcionalitu na portáli FS, ktorá umožňuje podnikateľom vybrať si konkrétneho poskytovateľa doručovacej služby, tzv. digitálneho poštára. Nové riešenie zároveň zabezpečí spoľahlivý proces registrácie a overenia podnikateľských subjektov. Informoval o tom v stredu hovorca FS Daniel Kováč. Elektronické faktúry budú povinné pre zákonom určených podnikateľov od 1. januára 2027.
„Nová služba je dostupná na portáli finančnej správy v sekcii eFaktúra pod názvom Zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov. Po prihlásení pod svojím účtom zdaniteľnej osoby si bude môcť podnikateľ vybrať konkrétneho digitálneho poštára zo zoznamu certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby. Overenie identity používateľa prebieha prostredníctvom elektronickej identifikácie, čím sa eliminuje riziko zneužitia systému alebo registrácie neexistujúcich subjektov,“ priblížil Kováč.
Po potvrdení výberu sa digitálnemu poštárovi automaticky odošlú základné identifikačné údaje podnikateľa spolu s potvrdením. V momente potvrdenia výberu tiež podnikateľ obdrží do svojej e-mailovej schránky uvítaciu pozvánku. Aktiváciu služby si subjekt následne potvrdí s vybraným poštárom, ktorý ho po odsúhlasení obchodných podmienok zaregistruje do siete Peppol, doplnil hovorca. Zdôraznil, že celý proces prebieha v bezpečnom prostredí portálu verejnej správy a podnikateľovi nezaberie viac ako 2 až 3 minúty.
„Prinášame moderné európske riešenie, ktoré je už vyše desať rokov úspešne testované v praxi. Naším cieľom je, aby bol prechod na elektronickú fakturáciu pre firmy čo najjednoduchší. Nová adresárová služba prešla prísnymi penetračnými a záťažovými testami, vďaka čomu poskytovateľ doručovacej služby získa okamžitú istotu, že komunikuje s overenou zdaniteľnou osobou a nejde o podvod,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie IT finančnej správy Stanislav Pavlovič.
V úvodnej fáze sa podľa hovorcu predpokladá, že elektronickú fakturáciu si budú testovať najmä menšie firmy prostredníctvom jednoduchých webových riešení určených na prijímanie a odosielanie elektronických faktúr. K dispozícii sú viaceré dostupné možnosti. „V priebehu leta a tretieho štvrťroka 2026 sa zároveň očakáva postupné zapájanie významných dodávateľov účtovných a podnikových informačných systémov, ktorí budú elektronickú fakturáciu a služby digitálneho poštára poskytovať priamo vo svojich riešeniach, teda ako službu ´všetko v jednom´. Podnikatelia tak budú mať dostatok času oboznámiť sa s jednotlivými možnosťami a vybrať si riešenie, ktoré bude najlepšie zodpovedať ich potrebám,“ avizoval Kováč.
Pripomenul, že elektronická fakturácia bude od 1. januára 2027 povinná pre platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) pri vystavovaní faktúr za dodania tovarov a služieb medzi podnikateľskými subjektmi na Slovensku. Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude vzťahovať aj na subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH, ak budú príjemcami faktúr od dodávateľov zapojených do systému elektronickej fakturácie.
„Nová služba je dostupná na portáli finančnej správy v sekcii eFaktúra pod názvom Zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov. Po prihlásení pod svojím účtom zdaniteľnej osoby si bude môcť podnikateľ vybrať konkrétneho digitálneho poštára zo zoznamu certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby. Overenie identity používateľa prebieha prostredníctvom elektronickej identifikácie, čím sa eliminuje riziko zneužitia systému alebo registrácie neexistujúcich subjektov,“ priblížil Kováč.
Po potvrdení výberu sa digitálnemu poštárovi automaticky odošlú základné identifikačné údaje podnikateľa spolu s potvrdením. V momente potvrdenia výberu tiež podnikateľ obdrží do svojej e-mailovej schránky uvítaciu pozvánku. Aktiváciu služby si subjekt následne potvrdí s vybraným poštárom, ktorý ho po odsúhlasení obchodných podmienok zaregistruje do siete Peppol, doplnil hovorca. Zdôraznil, že celý proces prebieha v bezpečnom prostredí portálu verejnej správy a podnikateľovi nezaberie viac ako 2 až 3 minúty.
„Prinášame moderné európske riešenie, ktoré je už vyše desať rokov úspešne testované v praxi. Naším cieľom je, aby bol prechod na elektronickú fakturáciu pre firmy čo najjednoduchší. Nová adresárová služba prešla prísnymi penetračnými a záťažovými testami, vďaka čomu poskytovateľ doručovacej služby získa okamžitú istotu, že komunikuje s overenou zdaniteľnou osobou a nejde o podvod,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie IT finančnej správy Stanislav Pavlovič.
V úvodnej fáze sa podľa hovorcu predpokladá, že elektronickú fakturáciu si budú testovať najmä menšie firmy prostredníctvom jednoduchých webových riešení určených na prijímanie a odosielanie elektronických faktúr. K dispozícii sú viaceré dostupné možnosti. „V priebehu leta a tretieho štvrťroka 2026 sa zároveň očakáva postupné zapájanie významných dodávateľov účtovných a podnikových informačných systémov, ktorí budú elektronickú fakturáciu a služby digitálneho poštára poskytovať priamo vo svojich riešeniach, teda ako službu ´všetko v jednom´. Podnikatelia tak budú mať dostatok času oboznámiť sa s jednotlivými možnosťami a vybrať si riešenie, ktoré bude najlepšie zodpovedať ich potrebám,“ avizoval Kováč.
Pripomenul, že elektronická fakturácia bude od 1. januára 2027 povinná pre platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) pri vystavovaní faktúr za dodania tovarov a služieb medzi podnikateľskými subjektmi na Slovensku. Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude vzťahovať aj na subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH, ak budú príjemcami faktúr od dodávateľov zapojených do systému elektronickej fakturácie.