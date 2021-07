Portál e-commerce spracoval prvý deň cez 1600 colných vyhlásení

Bratislava 2. júla (TASR) – Nový portál Finančnej správy SR e-commerce spracoval prvý deň svoje prevádzky vyše 1600 elektronických colných vyhlásení. Väčšinu tvorili vyhlásenia, ktoré podali prepravcovia. Nechýbali však ani podania fyzických osôb, uviedla v piatok FS.



Portál je určený na zjednodušenie preclievania zásielok z krajín mimo EÚ v hodnote do 150 eur. Tovar nesmie byť predmetom zákazov a obmedzení, ako napríklad chránené druhy rastlín, živočíchov, zbrane a ani predmetom spotrebných daní.



Od 1. júla tohto roka je treba všetky zásielky z tretích krajín precliť a uhradiť daň z pridanej hodnoty. „Len za prvý deň jeho fungovania sme zaevidovali už vyše 1600 elektronických colných vyhlásení. Prvé došlo 39 minút po polnoci a jeho spracovanie trvalo sekundu. Klient preclieval plastový obal na zubnú kefku,“ spresnila hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Podanie colného vyhlásenia prostredníctvom nového e-commerce portálu je bezplatné. Klienti tak nemusia využívať služby externých prepravných spoločností a splnomocňovať ich na podanie colného vyhlásenia. FS upozornila, že prepravná spoločnosť môže od klientov vyberať poplatky za manipuláciu so zásielkou. Tie však nesúvisia s colnými poplatkami a finančná správa ich nevyberá a ani neurčuje, nemôže do nich ani zasahovať. Na podanie colného vyhlásenia cez portál e-commerce potrebujú kupujúci občiansky preukaz s čipom a zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou.