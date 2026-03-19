FS posiela upozornenia ľuďom, čo zarábajú na digitálnych platformách
Pre identifikáciu daňovníkov dosahujúcich príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem FS podľa neho využíva najmä dva hlavné zdroje informácií.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Finančná správa (FS) SR disponuje údajmi o príjmoch používateľov, ktoré dosiahli prostredníctvom digitálnych platforiem v uplynulých rokoch. Na základe získaných údajov rozposiela v týchto dňoch daňovníkom upozornenia, aby si splnili zákonnú povinnosť podať daňové priznanie a uhradili daň z príjmov, informoval vo štvrtok hovorca FS Daniel Kováč.
„V rámci aktuálnej aktivity sa finančná správa zamerala predovšetkým na príjmy dosahované v oblasti tvorby obsahu pre dospelých, kde bol v posledných rokoch identifikovaný významný nárast dosahovaných príjmov,“ priblížil hovorca.
Pre identifikáciu daňovníkov dosahujúcich príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem FS podľa neho využíva najmä dva hlavné zdroje informácií. Prvým sú údaje o používateľoch a výške dosiahnutých príjmoch, ktoré digitálne platformy automaticky oznamujú v súlade s európskou smernicou DAC7, ktorá je účinná od roku 2023. Ďalším zase informácie získané zo simultánnych kontrol s partnerskými krajinami u prevádzkovateľoch digitálnych platforiem, prostredníctvom ktorých je možné získať informácie o dosiahnutých príjmoch aj za obdobia spred účinnosti smernice.
„Na základe týchto zdrojov bolo identifikovaných niekoľko stoviek fyzických osôb, ktorým mohla vzniknúť zákonná povinnosť priznať takýto príjem v daňových priznaniach a zaplatiť príslušnú daň. Identifikovaným osobám sú preto v týchto dňoch zasielané upozornenia, ktoré ich informujú o súvisiacich daňových povinnostiach a ktoré upozorňujú na možnosť dobrovoľne si splniť svoje povinnosti pred prijatím následných opatrení,“ vysvetlil Kováč.
Pripomenul, že daňovníci, ktorí dosiahli príjmy z činností vykonávaných prostredníctvom digitálnych platforiem a ktorým vznikla zákonná povinnosť priznať tento príjem, sú povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B za príslušné roky a túto daň aj uhradiť.
Finančná správa zároveň upozornila, že daňovníci môžu v súčasnosti využiť tzv. daňovú amnestiu. Opatrenie umožní daňovému subjektu, ktorý má evidovaný daňový nedoplatok alebo nepodal daňové priznanie do 30. septembra 2025 vyhnúť sa pokutám a úrokom z omeškania. „Podmienkou je, aby bol v náhradnej lehote od 1. januára do 30. júna 2026 daňový nedoplatok zaplatený, alebo aby v tejto náhradnej lehote bolo podané daňové priznanie či dodatočné daňové priznanie a suma vyrubená podaným daňovým priznaním zaplatená,“ doplnil Kováč.
„V rámci aktuálnej aktivity sa finančná správa zamerala predovšetkým na príjmy dosahované v oblasti tvorby obsahu pre dospelých, kde bol v posledných rokoch identifikovaný významný nárast dosahovaných príjmov,“ priblížil hovorca.
Pre identifikáciu daňovníkov dosahujúcich príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem FS podľa neho využíva najmä dva hlavné zdroje informácií. Prvým sú údaje o používateľoch a výške dosiahnutých príjmoch, ktoré digitálne platformy automaticky oznamujú v súlade s európskou smernicou DAC7, ktorá je účinná od roku 2023. Ďalším zase informácie získané zo simultánnych kontrol s partnerskými krajinami u prevádzkovateľoch digitálnych platforiem, prostredníctvom ktorých je možné získať informácie o dosiahnutých príjmoch aj za obdobia spred účinnosti smernice.
„Na základe týchto zdrojov bolo identifikovaných niekoľko stoviek fyzických osôb, ktorým mohla vzniknúť zákonná povinnosť priznať takýto príjem v daňových priznaniach a zaplatiť príslušnú daň. Identifikovaným osobám sú preto v týchto dňoch zasielané upozornenia, ktoré ich informujú o súvisiacich daňových povinnostiach a ktoré upozorňujú na možnosť dobrovoľne si splniť svoje povinnosti pred prijatím následných opatrení,“ vysvetlil Kováč.
Pripomenul, že daňovníci, ktorí dosiahli príjmy z činností vykonávaných prostredníctvom digitálnych platforiem a ktorým vznikla zákonná povinnosť priznať tento príjem, sú povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B za príslušné roky a túto daň aj uhradiť.
Finančná správa zároveň upozornila, že daňovníci môžu v súčasnosti využiť tzv. daňovú amnestiu. Opatrenie umožní daňovému subjektu, ktorý má evidovaný daňový nedoplatok alebo nepodal daňové priznanie do 30. septembra 2025 vyhnúť sa pokutám a úrokom z omeškania. „Podmienkou je, aby bol v náhradnej lehote od 1. januára do 30. júna 2026 daňový nedoplatok zaplatený, alebo aby v tejto náhradnej lehote bolo podané daňové priznanie či dodatočné daňové priznanie a suma vyrubená podaným daňovým priznaním zaplatená,“ doplnil Kováč.