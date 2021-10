FS poslala tretiemu sektoru vyše 68 miliónov eur zo zaplatených daní

Bratislava 28. októbra (TASR) - Finančná správa (FS) už poukázala viac ako 68 miliónov eur na účty neziskových organizácií, nadácií či občianskych združení. Je to približne o 15 miliónov viac ako v minulom roku. Aktuálne FS spracovala približne 850.000 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020. Vo štvrtok o tom informovala FS.



„Do týchto dní je už spracovaných viac ako 850.000 vyhlásení. Neziskové organizácie, nadácie či občianske združenia dostali doposiaľ spolu viac ako 68 miliónov eur,“ uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Daňovníci poukázali zo svojich daní približne o 15 miliónov eur viac ako pred rokom, keď darovalo podiel zo zaplatených daní 851.355 daňovníkov, ktorí prijímateľom poukázali 53,39 milióna eur. Zatiaľ sa nepodarilo prekonať rekord spred pandémie z roku 2019, keď finančná správa spracovala 922.086 vyhlásení. Tretí sektor vtedy dostal celkový objem finančných prostriedkov vyšší ako 73 miliónov eur.



Občan či živnostník, ktorý podával daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020, bol oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky dvoch percent sa má poukázať ním určenej organizácii. Mohol poukázať aj tri percentá, ak v roku 2020 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade bol povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2 % (3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá.



Právnická osoba, ktorá podávala daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020, bola oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky jedného percenta zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2020 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, právnická osoba mohla prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky dve percentá. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je osem eur.