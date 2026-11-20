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FS: Povinná elektronická fakturácia sa blíži, prípravy pokračujú
Pri zavádzaní noviniek sú síce obavy pochopiteľné, eFaktúry však budú pre podnikateľov určite prínosom, zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Do zavedenia povinnej elektronickej fakturácie pre podnikateľov na Slovensku od 1. januára 2027 zostáva už len približne 40 dní. Do systému sa už dobrovoľne zapojilo okolo 150.000 subjektov a certifikovaných je viac ako 100 digitálnych poštárov. Informovali o tom v piatok predstavitelia finančnej správy (FS).
Pri zavádzaní noviniek sú síce obavy pochopiteľné, eFaktúry však budú pre podnikateľov určite prínosom, zhodnotil prezident FS Jozef Kiss. „Spravili sme to technické a technologické prostredie tak, aby to bolo naozaj veľmi prístupné aj tomu malému živnostníkovi, až po veľkú korporáciu, ktorá sa musí vysporiadať s elektronickou faktúrou,“ zdôraznil.
Zároveň pripomenul, že základné pravidlá účtovania a fakturácie sa od budúceho roka nemenia. „Chcem ubezpečiť, naozaj tu nedochádza k veľkým zmenám. Mení sa formát a štruktúra faktúry, ktorú budeme vystavovať, spôsob jej vystavenia a zaslania,“ priblížil.
Samotné zasielanie a prijímanie elektronických faktúr, vrátane kontaktu s finančnou správou, budú pre podnikateľov zabezpečovať tzv. digitálni poštári. V súčasnosti je možné vybrať si z vyše 100 subjektov, a to prostredníctvom portálu FS. Aj keď štát v minulosti uvažoval o centralizovanom riešení, nakoniec sa rozhodol pre decentralizované. Podľa Kissa je to lacnejšie a zároveň bezpečnejšie.
Používanie systému by malo byť najmä pre menších podnikateľov, ktorí sú povinní eFaktúry iba prijímať, veľmi jednoduché. Vystavovať faktúry elektronicky budú musieť platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH). „Digitálny poštár vie ponúknuť takú aplikáciu, akú sú ľudia už teraz zvyknutí používať bežne, napríklad rôzne sociálne siete. Ten digitálny poštár používa presne rovnaké metódy na prihlasovanie, na prizývanie napríklad účtovníka do aplikácie pre príjem digitálnych faktúr, čiže bude to veľmi, veľmi jednoduché,“ zdôraznil generálny riaditeľ sekcie informatiky FS Stanislav Pavlovič.
Zaregistrovanie klientov prebieha plne online. „Ako si vyberiete toho digitálneho poštára na portáli FS, v pozadí sa automaticky zaktivuje účet živnostníka v systéme digitálneho poštára. Podnikateľ dostane pozvánku od digitálneho poštára do mailu, klikne si na aktivačný link a okamžite splnil svoju zákonnú povinnosť, že dokáže prijať elektronickú faktúru vo svojej webovej alebo mobilnej aplikácii,“ priblížil.
Tieto služby sú zároveň podľa neho v porovnaní sú súčasnou praxou oveľa bezpečnejšie. Väčšina podnikateľov totiž v súčasnosti posiela faktúry cez nezabezpečené mailové služby. „Digitálny poštár má povinnosť mať certifikát kvality, čiže použitím digitálneho poštára na zasielanie faktúr sa tá bezpečnosť posúva na úplne inú úroveň,“ vyzdvihol Pavlovič.
Finančná správa sa podľa neho v novom systéme nedostane k celej faktúre. „Digitálni poštári majú povinnosť od 1. 1. 2027 v momente, keď posielajú faktúru svojho klienta jeho odberateľovi, poslať nám taký výťažok z faktúry. Neposielajú nám prílohy, posielajú nám iba tie údaje, ktoré máme možnosť zo zákona prijímať. A tie sú naozaj iba základné a minimalistické, aby sa dodržal zákon GDPR,“ vysvetlil odborník.
Napriek tomu, že prípravy na elektronickú fakturáciu sú v plnom prúde a účinnosť zmeny je jasne daná, daniari by podľa Kissa privítali zavedenie prechodného obdobia na prvých šesť mesiacov, kedy by nemuseli za porušenie povinností ukladať sankcie. Príslušná novela čaká na schválenie v Národnej rade (NR) SR. Obsahovať by mala tiež ďalšie menšie úpravy pravidiel fakturácie. „Sú tam veľmi praktické veci, ktoré nám priniesol život počas obdobia, kedy sme pripravovali elektronickú faktúru a bolo by naozaj veľmi dobré, keby parlament túto zmenu prijal,“ doplnil prezident FS.
Pri zavádzaní noviniek sú síce obavy pochopiteľné, eFaktúry však budú pre podnikateľov určite prínosom, zhodnotil prezident FS Jozef Kiss. „Spravili sme to technické a technologické prostredie tak, aby to bolo naozaj veľmi prístupné aj tomu malému živnostníkovi, až po veľkú korporáciu, ktorá sa musí vysporiadať s elektronickou faktúrou,“ zdôraznil.
Zároveň pripomenul, že základné pravidlá účtovania a fakturácie sa od budúceho roka nemenia. „Chcem ubezpečiť, naozaj tu nedochádza k veľkým zmenám. Mení sa formát a štruktúra faktúry, ktorú budeme vystavovať, spôsob jej vystavenia a zaslania,“ priblížil.
Samotné zasielanie a prijímanie elektronických faktúr, vrátane kontaktu s finančnou správou, budú pre podnikateľov zabezpečovať tzv. digitálni poštári. V súčasnosti je možné vybrať si z vyše 100 subjektov, a to prostredníctvom portálu FS. Aj keď štát v minulosti uvažoval o centralizovanom riešení, nakoniec sa rozhodol pre decentralizované. Podľa Kissa je to lacnejšie a zároveň bezpečnejšie.
Používanie systému by malo byť najmä pre menších podnikateľov, ktorí sú povinní eFaktúry iba prijímať, veľmi jednoduché. Vystavovať faktúry elektronicky budú musieť platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH). „Digitálny poštár vie ponúknuť takú aplikáciu, akú sú ľudia už teraz zvyknutí používať bežne, napríklad rôzne sociálne siete. Ten digitálny poštár používa presne rovnaké metódy na prihlasovanie, na prizývanie napríklad účtovníka do aplikácie pre príjem digitálnych faktúr, čiže bude to veľmi, veľmi jednoduché,“ zdôraznil generálny riaditeľ sekcie informatiky FS Stanislav Pavlovič.
Zaregistrovanie klientov prebieha plne online. „Ako si vyberiete toho digitálneho poštára na portáli FS, v pozadí sa automaticky zaktivuje účet živnostníka v systéme digitálneho poštára. Podnikateľ dostane pozvánku od digitálneho poštára do mailu, klikne si na aktivačný link a okamžite splnil svoju zákonnú povinnosť, že dokáže prijať elektronickú faktúru vo svojej webovej alebo mobilnej aplikácii,“ priblížil.
Tieto služby sú zároveň podľa neho v porovnaní sú súčasnou praxou oveľa bezpečnejšie. Väčšina podnikateľov totiž v súčasnosti posiela faktúry cez nezabezpečené mailové služby. „Digitálny poštár má povinnosť mať certifikát kvality, čiže použitím digitálneho poštára na zasielanie faktúr sa tá bezpečnosť posúva na úplne inú úroveň,“ vyzdvihol Pavlovič.
Finančná správa sa podľa neho v novom systéme nedostane k celej faktúre. „Digitálni poštári majú povinnosť od 1. 1. 2027 v momente, keď posielajú faktúru svojho klienta jeho odberateľovi, poslať nám taký výťažok z faktúry. Neposielajú nám prílohy, posielajú nám iba tie údaje, ktoré máme možnosť zo zákona prijímať. A tie sú naozaj iba základné a minimalistické, aby sa dodržal zákon GDPR,“ vysvetlil odborník.
Napriek tomu, že prípravy na elektronickú fakturáciu sú v plnom prúde a účinnosť zmeny je jasne daná, daniari by podľa Kissa privítali zavedenie prechodného obdobia na prvých šesť mesiacov, kedy by nemuseli za porušenie povinností ukladať sankcie. Príslušná novela čaká na schválenie v Národnej rade (NR) SR. Obsahovať by mala tiež ďalšie menšie úpravy pravidiel fakturácie. „Sú tam veľmi praktické veci, ktoré nám priniesol život počas obdobia, kedy sme pripravovali elektronickú faktúru a bolo by naozaj veľmi dobré, keby parlament túto zmenu prijal,“ doplnil prezident FS.