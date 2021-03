FS: Požiadať o odklad daňového priznania emailom zníži riziko nákazy

Bratislava 17. marca (TASR) - Odklad daňového priznania bude výrazne jednoduchší. Klienti, ktorí s Finančnou správou (FS) SR komunikujú len papierovou formou, budú môcť požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania emailom. Klienti tak nielen ušetria čas, ale vyhnú sa aj frekventovaným miestam, čím znížia prípadné riziko nákazy novým koronavírusom, uviedla v stredu FS. Návrh zákona, ktorý túto možnosť zavádza, schválila v stredu vláda, odobriť ho musí ešte parlament.







Klientom na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok zostávajú už iba dva týždne, lehota sa totiž neposúva. Plošné zákonné posunutie lehoty pre všetkých by totiž podľa FS mohlo spôsobiť viaceré komplikácie. "Ide o najlepší možný variant. Nechávame slobodnú vôľu tým, ktorí s nami komunikovali do súčasnosti v papierovej forme, aby sa sami rozhodli, dokedy chcú odložiť podanie daňového priznania," uviedol na tlačovej konferencii FS jej prezident Jiří Žežulka.



Komplikácie v prípade plošného odkladu termínu podania daňových priznaní by sa týkali najmä neskorších vracaní preplatkov nárokovaných v podanom daňovom priznaní, nutnosti platenia vyšších preddavkov na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a plošné zákonné posunutie lehoty pre všetkých by spôsobilo aj neskoršie poukázanie prostriedkov z asignácie dane neziskovým organizáciám.







Daňovníci môžu naďalej požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania bez udania dôvodu o tri mesiace, prípadne o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia, ak v dôsledku pandémie nestihnú podať daňové priznanie, alebo sa dostali do problémov.



Klienti, ktorí nie sú povinní elektronicky komunikovať s finančnou správou, môžu namiesto podania žiadosti o odklad poštou, kuriérom alebo osobne, napísať finančnej správe email na podnety@financnasprava.sk. Email musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, DIČ alebo rodné číslo, adresu trvalého pobytu, novú lehotu na podanie priznania a obchodné meno a IČO v prípade, že daňové priznanie podáva právnická osoba - nepodnikateľ.



Tento spôsob oznamovania môžu okrem fyzických osôb využiť napríklad aj neziskové organizácie či zahraničné osoby bez rodného čísla. Po zaslaní emailu dostane každý klient potvrdenie o zaevidovaní oznámenia.