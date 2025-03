FS pracuje na vytvorení prostredia pre elektronickú fakturáciu

Bratislava 21. marca (TASR) - Finančná správa (FS) spustila projekt pre vytvorenie prostredia pre elektronickú fakturáciu. Na jeho konci bude zavedenie povinnej elektronickej fakturácie v medzipodnikovom segmente (B2B), informoval v piatok hovorca daniarov Daniel Súkup.



"Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre digitalizáciu celého procesu od vyhotovenia faktúry u dodávateľa až po jej spracovanie u odberateľa, ako aj následného zaslania údajov z faktúry finančnej správe tak, aby bol celý tento proces automatizovaný s minimom manuálnych zásahov," konštatoval hovorca. Výsledkom pre podnikateľov bude podľa neho výrazné skrátenie procesov súvisiacich s prijatím faktúr, ich následným spracovaním, existencia dát v štandardizovanej štruktúrovanej podobe, ako aj úspora nákladov na papierové faktúry.



"Na základe detailnej technickej a finančnej analýzy a súčasných hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti prijala finančná správa rozhodnutie vytvoriť podmienky pre decentralizované riešenie elektronickej fakturácie prostredníctvom siete Peppol, ktorú založila a od roku 2011 koordinuje Európska komisia (EK) a aktuálne ju využíva takmer 20 krajín EÚ," priblížil Súkup s tým, že decentralizácia s neobmedzeným počtom certifikovaných poskytovateľov zaručí rozloženie rizika jedného bodu zlyhania.



Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré prinesie projekt, patrí podľa hovorcu jednotný a bezpečný spôsob zasielania elektronických faktúr. Po novom nebude potrebné získať vopred súhlas odberateľa so spôsobom doručenia, nakoľko v systéme budú registrované všetky podnikateľské subjekty. Zmenou bude tiež prechod od zasielania faktúr vo formáte PDF negarantovanou a zraniteľnou e-mailovou službou na zasielanie v jednotnom celoeurópskom formáte XML pomocou zabezpečeného komunikačného protokolu.



"Začlenením sa do siete Peppol taktiež prinesieme podnikateľským subjektom, ktoré sa zaoberajú vývojom účtovných či ekonomických systémov alebo portálom, ktoré poskytujú vystavovanie faktúr, príležitosť stať sa certifikovaným poskytovateľom prístupu do siete a poskytovať službu doručovania elektronických dokumentov pre podnikateľské subjekty," doplnil Súkup. Jedným z kľúčových faktorov úspechu projektu bude podľa neho práve vytvorenie zdravého konkurenčného prostredia v tejto oblasti.