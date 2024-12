Finančná správa: Na prelome rokov si treba dať pozor na novú DPH

Bratislava 30. decembra (TASR) - Od Nového roka budú platiť nové sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Podnikatelia s otvorenými prevádzkami na Silvestra, ako sú reštaurácie, bary či stánky s rýchlym občerstvením, budú do polnoci blokovať predaj tovaru a služieb v sadzbách platných na tento rok. Po polnoci však už budú musieť použiť nové sadzby platné na rok 2025. Upozornil na to hovorca Finančnej správy (FS) Daniel Súkup.



"Predmetné prevádzky - platitelia DPH, ktorí využívajú online registračnú pokladnicu (ORP), sú povinní upraviť si sadzby DPH aktualizáciou ORP. Bez aktualizácie ORP podnikateľ nebude môcť vystavovať pokladničné doklady s novými sadzbami DPH. Informácie súvisiace s potrebnou aktualizáciou a úpravou online registračných pokladníc podnikateľom poskytne výrobca, dodávateľ alebo predajca konkrétneho typu online registračnej pokladnice," uviedol Súkup. Pri virtuálnej registračnej pokladnici (VRP2) sa nové sadzby DPH od 1. januára zobrazia automaticky, ich aktualizácia nie je potrebná.



Ako príklad uviedol hovorca stánky na vianočných trhoch, ktoré budú vydávať do polnoci jedlo a nealkoholické nápoje s 20 % DPH, pričom po polnoci to bude 19 %. Pri alkoholických nápojoch bude sadzba do polnoci 20 % a po polnoci 23 %. Reštaurácie a bary s obsluhou budú blokovať jedlo, pochutiny a nealko nápoje najprv so sadzbou 10 %. Po polnoci bude jedlo a pochutiny s päťpercentnou a nealko nápoje s 19 % DPH. Nápoje s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu budú do polnoci so sadzbou 20 %, v novom roku však už s 23 % DPH.