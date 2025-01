Predvyplnené priznania k dani z vozidiel dali vyše 202.000 subjektom

Bratislava 10. januára (TASR) - Viac ako 202.000 daňovým subjektom rozposlala finančná správa (FS) predvyplnené daňové priznania (DP) k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2024. Predstavuje to nárast o takmer 8000 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Informoval o tom v piatok hovorca FS Daniel Súkup s tým, že priznanie k tejto dani je potrebné podať a daň aj zaplatiť do 31. januára.



"Finančná správa už siedmykrát zaslala daňovníkom elektronicky vygenerované predvyplnené DP k dani z motorových vozidiel. V uplynulých dňoch sme ho rozposlali 202.746 daňovým subjektom, čo predstavuje nárast o 7963 v porovnaní so zdaňovacím obdobím 2023, kedy sme rozposlali 194.783 predvyplnených daňových priznaní. Týmto proklientskym opatrením chce FS zjednodušiť plnenie daňových povinností zo strany daňových subjektov," vysvetlil Súkup.



Dostali ho subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a podali predtým priznanie za zdaňovacie obdobie 2023. Automaticky vygenerované dáta z informačného systému si nájdu na portáli v osobnej internetovej zóne. "Na DP je vypočítaná aj aktuálna sadzba dane. Ak sa nič oproti minulému roku nezmenilo, daňovník údaje skontroluje a DP podá najneskôr do 31. januára 2025," doplnil hovorca.



Dokument obsahuje identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené priznanie však musí daňovník skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2024, ktoré neboli uvedené v DP za rok 2023. Pomôckou pre kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy.



Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podávajú subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v SR na podnikanie. Rozumie sa tým skutočné používanie vozidla na podnikanie, účtovanie o vozidle v zmysle zákona o účtovníctve, evidovanie vozidla v daňovej evidencii a uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s FS elektronicky, musia aj toto priznanie podať výhradne elektronicky. Ostatní môžu DP doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad.