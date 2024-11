Finančná správa prešetruje manipulácie pri kontrolách DPH

Bratislava 21. novembra (TASR) - Finančná správa preveruje podozrenia, ktoré sa týkajú manipulácií pri stovkách kontrol zameraných na daň z pridanej hodnoty (DPH) v uplynulých rokoch. Neodvedením tejto dane mal pritom štát prísť o desiatky miliónov eur. Kľúčovým aktérom týchto konaní mali byť priamo subjekty finančnej správy (FS), informoval vo štvrtok hovorca daniarov Daniel Súkup.



"Rizikovými prípadmi z minulých rokov sa už zaoberá inšpekcia Finančného riaditeľstva, ak jej závery potvrdia naše zistenia, obrátime sa na orgány činné v trestnom konaní," avizoval prezident FS Jozef Kiss s tým, že bližšie informácie z dôvodu prebiehajúceho šetrenia momentálne nie je možné uviesť.



Mechanizmus zmanipulovaných kontrol mal fungovať tak, že daňový úrad úmyselne čakal, kým podozrivé podnikateľské subjekty stihli spoločnosť zlikvidovať a až vtedy sa vydal na kontrolu. Takýmto spôsobom sa firmám darilo vyhnúť odvedeniu DPH.



"Od spustenia kontroly začína plynúť 365 dňová/ročná lehota, dokedy musí celý proces ukončiť. V období rokov 2022, 2023 sme identifikovali množstvo podozrivých schém pri kontrolách zameraných na DPH v objeme 74 miliónov eur, o ktoré štát mohol prísť neodvedením DPH, pričom tieto prípady sú o to vážnejšie, že hlavným podozrivým sú správcovia dane," vyhlásil Kiss.



Počet rizikových operácií, ktoré sa dostali do podozrenia z manipulácie kontroly, v roku 2022 predstavoval 885, o rok neskôr 724. V priebehu roka 2024 prijala FS niekoľko opatrení, vrátane personálnych, a počet rizikových operácií výrazne klesol. Potvrdzuje to aj hrubý výnos DPH vybraný daňovými úradmi, ktorý je tento rok v medziročnom porovnaní vyšší o takmer 279 miliónov eur, doplnil Kiss.