FS: Preventívne zasielanie upozornení prinieslo štátu 2,5 milióna eur

Bratislava 1. decembra (TASR) – Listy Finančnej správy (FS) SR s upozorneniami na povinnosť podať daňové priznanie k dani z predaja nehnuteľností priniesli do štátneho rozpočtu minimálne 2,5 milióna eur. FS zaslala upozornenie takmer 13.000 daňovníkom, ktorí v rokoch 2016 - 2019 predali byt či dom a nepodali daňové priznanie. Táto metóda sa ukázala ako efektívna a finančná správa v nej plánuje pokračovať. Okrem toho vláda schválila odpustenie úrokov tým, ktorí priznajú a zaplatia daň do konca februára 2022, upozornila v stredu FS.



"Cieľom listovej kampane bolo zvýšiť povedomie ľudí o dani z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Zákon totiž ukladá daňovníkovi povinnosť podať daňové priznanie, ak predá nehnuteľnosť do 5 rokov od jej nadobudnutia," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Takýto príjem okrem dane z príjmov vo výške 19 % podlieha aj zdravotným odvodom. Finančná správa sa v listovej akcii zamerala na daňovníkov, ktorí predali napríklad rodinný dom či byt v rokoch 2016 až 2020. V rokoch 2016 – 2019 sa uskutočnilo vyše 15.000 takýchto predajov, avšak iba v tretine prípadov bolo podané daňové priznanie.



Z dodatočných 2,5 milióna eur sa približne 1,8 milióna eur podarilo získať od daňovníkov, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie. Približne 700.000 eur sa podarilo získať od potenciálnych daňovníkov, teda tých, ktorí vďaka listovej akcii už mali vedomie o tejto povinnosti a podali daňové priznanie za rok 2020.



Finančná správa plánuje v zasielaní preventívnych upozornení pokračovať. Vzhľadom na časté nepriznávanie príjmov z predaja bytov a domov sa v blízkej budúcnosti zameria aj na ďalšie typy nehnuteľností, napríklad na pozemky. Okrem toho sa SF zameria aj na daňovníkov, ktorí na upozornenia nereagovali. Napriek upozorneniu totiž zostalo približne 9290 daňovníkov z celkového počtu 15.110, ktorí príjem vôbec nepriznali. Viac ako dve tretiny upozornení bolo poslaných ex-post, z čoho navyše vyplýva dorubenie úrokov z dlžnej sumy, pričom vo väčšine prípadov je ročná sadzba na výpočet úroku z omeškania 15 %. Vláda však schválila odpustenie úrokov daňovníkom, ktorí priznajú a zaplatia daň do konca februára 2022, na úrokoch sa tak odpustí približne 500.000 eur.