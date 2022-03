FS prevzala už takmer tretinu z očakávaného počtu daňových priznaní

Bratislava 21. marca (TASR) - Daňové priznanie k dani z príjmu za minulý rok už podalo 389.395 daňovníkov, čo je takmer tretina z očakávaného počtu vyše 1,2 milióna týchto daňových priznaní. Daňovníkom zostávajú na podanie daňového priznania už iba necelé dva týždne, upozornila v pondelok FS.



"Počty prijatých daňových priznaní sa vyvíjajú štandardne ako po minulé roky. Odporúčame však daňovníkom, aby si splnenie tejto povinnosti nenechávali na poslednú chvíľu," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Daňové priznanie k dani z príjmov musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 31. marca (vrátane).



Ak daňovník nestíha podať daňové priznanie, musí finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty. Zatiaľ tak urobilo 51.360 daňovníkov, pričom finančná správa eviduje nárast počtu oznámení v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 22 %.



Oznámenie o predĺžení lehoty treba podať najneskôr do 31. marca na miestne príslušnom daňovom úrade (ak ho daňovník podáva v papierovej forme). Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v obchodnom registri má povinnosť podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 na predpísanom tlačive do 31. marca elektronicky.



Tlačivo oznámenia je zverejnené na portáli finančnej správy. Finančná správa zároveň upozornila, že v tomto roku e-mailové odklady daňového priznania zaslaním oznámenia na podnety@financnasprava.sk neplatia. Išlo o mimoriadne opatrenie platné len pre rok 2021.