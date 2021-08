FS: Pri výpadku e-kasy je potrebné evidovať tržbu náhradným spôsobom

Bratislava 13. augusta (TASR) - Finančná správa (FS) SR eviduje v týchto dňoch výpadok spojenia u niektorých subjektov používajúcich online registračnú pokladnicu v rámci systému eKasa. Chyba nevznikla na strane finančnej správy, ale u jedného z dodávateľov pokladníc, uviedla v piatok FS. Problém by sa mohol dotknúť približne 3876 aktívnych pokladníc. FS podnikateľov upozornila, aby v prípade výpadku či poruchy pri evidencii tržieb postupovali náhradným spôsobom, ako ukladá zákon.



„Finančná správa eviduje výpadok v online pripojení niektorých online registračných pokladníc v rámci systému eKasa. Chyba vznikla na strane jedného z dodávateľov, s ktorým finančná správa aktívne komunikuje. Podnikatelia však majú k dispozícii aj bezplatné riešenie v podobe virtuálnej registračnej pokladnice,“ uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Pokiaľ sa podnikateľov výpadok online registračnej pokladnice dotkne, musia pri evidencii tržieb postupovať náhradným spôsobom. Ak dôjde k poruche online registračnej pokladnice alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť prevádzku tejto pokladnice alebo tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy alebo začať používať inú online registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie.



Počas prerušenia prevádzky pokladnice je podnikateľ povinný vypisovať pokladničný doklad (paragón). Ten podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál odkladu odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá. Údaje z vyhotovených dokladov je podnikateľ povinný zaevidovať v pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka obnovená.