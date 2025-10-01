< sekcia Ekonomika
Finančná správa: Príjmy štátu rastú a daňová medzera sa zužuje
Vyzdvihla, že kontinuálne rastú výnosy z daní.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Príjmy štátu rastú, daňové kontroly sú účinnejšie a daňová medzera sa postupne zužuje. Zmenšuje sa tiež priestor pre podvody a disciplinovanejšie správanie daňových subjektov prispieva k vyššej efektivite systému, konštatovala v stredu finančná správa (FS).
Poukázala na to, že daňová medzera má klesajúcu tendenciu. „Podľa výpočtov finančnej správy je jej výška na úrovni 13 % oproti 15,6 % z roku 2020. Posledný zverejnený údaj Európskej komisie uvádza výšku daňovej medzery dane z pridanej hodnoty (DPH) na úrovni 14,6 %,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie a organizácie Finančného riaditeľstva SR Lucia Verchovodková.
Počet daňových kontrol podľa nej za uplynulé dva roky značne narástol, keď sa z mesačného priemeru na úrovni 800 kontrol v rokoch 2020 až 2023 zvýšil na priemer 1100 kontrol za roky 2024 a 2025. Od roku 2024 eviduje FS opätovný nárast v počte zadaných aj ukončených daňových kontrol. Došlo tiež k zvýšeniu efektivity zo 75 % v rokoch 2020 - 2023 na 81 % v roku 2024, v oblasti kontroly DPH je až na úrovni 92 %. „Znamená to, že sa vykonáva menej neefektívnych kontrol bez nálezu a inštitúcia sa viac zameriava na skutočne rizikové prípady, ktoré vychádzajú z dôslednej analytickej činnosti na strane finančnej správy,“ zhodnotila Verchovodková.
Vyzdvihla, že kontinuálne rastú výnosy z daní. „Hrubý výnos daní daňových úradov sa zvýšil z 10,4 miliardy eur v roku 2020 na takmer 15,9 miliardy eur v roku 2024 a v roku 2025 predstavuje výnos nárast o 10 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Priemerný výnos na jedného kontrolóra tak vzrástol z 8,2 milióna eur na takmer 12 miliónov eur,“ vyčíslila.
Avizovala, že FS okrem už prijatých opatrení a Akčného plánu boja proti podvodom pokračuje v zavádzaní ďalších modernizačných krokov. Medzi pripravované nástroje patrí napríklad zavedenie QR platieb či eFaktúry. Ďalším nástrojom má byť začatý projekt využitia umelej inteligencie, ktorý v krajinách ako Rakúsko, Malta a Grécko priniesol lepší výber dani.
„Zároveň finančná správa pripravuje v spolupráci s Ministerstvom financií (MF) SR nový Akčný plán boja proti daňovým únikom, ktorý prinesie hlavne vyrovnanejšie podnikateľské prostredie a vyššiu vymožiteľnosť pravá v prospech poctivých podnikateľov,“ doplnila Verchovodková.
