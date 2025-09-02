< sekcia Ekonomika
Finančná správa pripravuje na jeseň ďalšiu kontrolnú akciu
Pri zistení podvodnej pokladnice hrozí podnikateľovi nielen vysoká pokuta, ale aj trestné stíhanie.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Finančná správa (FS) pokračuje po letnej kontrolnej akcii „Horúce leto 4“ na jeseň ďalšou pod názvom „Návrat 2“. Zameria sa predovšetkým na podnikateľov, ktorí napriek predchádzajúcej uloženej sankcii naďalej porušujú zákonnú povinnosť evidovať tržby. Informovala o tom v utorok riaditeľka odboru komunikácie a organizácie FS Lucia Verchovodková.
„Kontroly budú prebiehať počas jesene a zamerajú sa aj na podnikateľov, ktorí kontrolu v minulosti ešte nemali, ale ich tržba je vzhľadom na charakter ich podnikateľskej činnosti nízka. Zvýšená pozornosť bude venovaná aj podvodným pokladniciam, ktoré dokážu generovať falošné doklady a obchádzajú tak systém na evidenciu tržieb e-kasa,“ priblížila.
V roku 2024 finančná správa v rámci prvej akcie „Návrat“ skontrolovala 527 podnikateľov a porušenia zákona boli zistené v 141 prípadoch, čo predstavovalo 26,8 %. Kontrolóri uložili v tejto súvislosti pokuty v celkovej výške 97.330 eur, 45 prevádzok bolo zatvorených na 72 hodín a v 26 prípadoch boli podané návrhy na odňatie živnostenského oprávnenia. Aj na základe týchto zistení sa FS rozhodla zopakovať kontrolnú akciu a realizovať aj tento rok stovky preventívnych a represívnych kontrol.
„Okrem zvýšenia počtu kontrol bude finančná správa v prípade porušenia dôslednejšie vyhodnocovať závažnosť porušení a ukladať vyššie sankcie,“ avizovala Verchovodková. Podnikateľom tak hrozia pokuty do výšky 30.000 eur pri opakovanom zistení porušenia, uloženie zákazu predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste, prípadne podanie návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu zákona. Pri zistení podvodnej pokladnice hrozí podnikateľovi nielen vysoká pokuta, ale aj trestné stíhanie.
