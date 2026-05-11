FS: QR platby fungujú bez problémov, v máji bolo už 15.000 transakcií
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Prvý týždeň od zavedenia novej zákonnej povinnosti umožniť zákazníkom bezhotovostnú úhradu potvrdil, že QR platby fungujú bez problémov a podnikatelia aj zákazníci si na nový spôsob platenia zvykli. Od začiatku mája požiadalo o zriadenie notifikačného účtu už viac ako 8200 podnikateľov a prevádzok. Prostredníctvom QR platieb sa v tomto období uskutočnilo takmer 15.000 úhrad v hodnote približne 425.000 eur, informoval v pondelok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Pripomenul, že od 1. mája platí pre predávajúcich, ktorí majú povinnosť evidovať tržby v registračných pokladniciach, povinnosť umožniť zákazníkom aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Jednou z možností sú aj QR platby využívajúce štandard Payme 2.0, ktorý umožňuje okamžité a bezpečné prevody prostredníctvom QR kódu priamo v mobilnej bankovej aplikácii.
„Ukazuje sa, že QR platby predstavujú jednoduché, bezpečné a finančne dostupné riešenie pre podnikateľov aj zákazníkov. Pozitívne vnímame aj rastúci záujem prevádzok o využívanie systému QR platieb,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Podľa informácií od bánk požiadalo o zriadenie notifikačného účtu viac ako 8200 podnikateľov a prevádzok, ktoré prijímajú QR platby prostredníctvom systému finančnej správy Notifikátor okamžitých platieb (NOP). Službu notifikačného účtu aktuálne poskytujú Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, VÚB, Prima banka a Štátna pokladnica. Službu čítania QR kódov podporujú Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, VÚB, Prima banka, 365.bank a Poštová banka. V priebehu mája plánuje podporu QR platieb spustiť aj Fio banka, avizovala finančná správa.
„QR platby sú zároveň bezpečné a z pohľadu ochrany údajov porovnateľné s platbou prostredníctvom karty. Ak predávajúci využíva dynamický QR kód generovaný priamo registračnou pokladnicou, celá platba prebieha v zabezpečenom prostredí bankovej aplikácie kupujúceho. Kupujúci neposkytuje obchodníkovi citlivé údaje, napríklad číslo platobnej karty, a platba je okamžite potvrdená aj pripísaná na účet predávajúceho,“ doplnil Kováč.
