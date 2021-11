Kriminálny úrad FS rozložil so zahraničnými kolegami skupinu pašerákov

Na snímke nelegálne cigarety počas brífingu Kriminálneho úradu finančnej správy (FS) s novinármi na tému "Úspešná medzinárodná spolupráca v rámci akcie BOB, vďaka ktorej sa podarilo rozložiť organizovanú zločineckú skupinu obchodujúcu s nelegálnymi tabakovými výrobkami" 4. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. novembra (TASR) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) spolu s kolegami z Ústredného úradu vyšetrovania policajného zboru (CBŠP) Poľska a Colnej správy Českej republiky rozložil organizovanú zločineckú skupinu obchodujúcu s nelegálnymi tabakovými výrobkami. Zadržaných bolo 19 osôb, medzi nimi aj hlavný organizátor. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia týchto inštitúcií.Koordinovanú policajnú akciu s názvom BOB uskutočnil medzinárodný vyšetrovací tím ešte v septembri. Okrem zadržaných osôb bolo zaistených aj päť miliónov kusov nelegálnych cigariet, finančná hotovosť, výrobné linky a komponenty na spracovanie tabakových výrobkov. Cigarety mali smerovať najmä do štátov EÚ.Kriminálny úrad finančnej správy tak má za sebou historicky najrozsiahlejšiu akciu, do ktorej sa zapojil. „“ skonštatoval prezident slovenskej finančnej správy Jiří Žežulka.KÚFS v Nitrianskom a Trnavskom kraji vykonal štyri domové prehliadky a 21 prehliadok iných priestorov a pozemkov. Kriminalisti finančnej správy zaistili takmer 1,8 milióna kusov cigariet bez platnej kontrolnej známky, tri plne funkčné výrobné linky a finančnú hotovosť vo výške viac ako 37.000 eur. Len na území Slovenska bola predbežne vyčíslená škoda na spotrebnej dani pri z tabakových výrobkov vo výške 204.700 eur. Ak by sa vyrobené cigarety na základe zaistených komponentov a krabičiek dostali na čierny trh, nelegálni obchodníci by ich mohli predať za viac ako 32 miliónov eur.Na území Poľska bolo zadržaných deväť podozrivých osôb, ktoré boli obvinené z účasti v organizovanej zločineckej skupine vrátane jednej osoby, ktorá bola obvinená z riadenia tejto skupiny. Ďalšie obvinenia sa týkali daňových trestných činov. Tamojší vyšetrovateľom sa tiež podarilo odhaliť sklady, v ktorých sa nachádzali komponenty na nelegálnu výrobu tabakových výrobkov, ale aj hotové cigarety.Pod úspešné výsledky akcie sa podpísali aj českí colníci. Tí vykonali prehliadku iných priestorov a pozemkov a zadržali štyroch Poliakov a jedného Čecha. Zaistili technologické stroje určené na tlač a výrobu cigaretových škatuliek, archy škatuliek určených na výrez v počte 380.000 kusov, viac ako 430.000 hotových prírezov, technológiu na výrobu cigaretových filtrov, listinné dôkazy a výpočtovú techniku.