Finančná správa spustila službu, uľahčí podávanie daňových priznaní

Bratislava 23. marca (TASR) – Finančná správa (FS) SR spustila novú službu, ktorá klientom uľahčí podávanie daňových priznaní elektronickou formou. Po novom bude call centrum finančnej správy komunikovať s klientmi aj prostredníctvom služby "Skype for business". Týkať sa bude výlučne technickej podpory pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy, informovala v pondelok FS.



Konzultanti call centra budú službu používať pri každom klientovi, ktorého situácia si vyžiada zdieľanie obrazovky pre zjednodušenie elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy. "Neustále prinášame nové a inovatívne riešenia, ktorými uľahčujeme plnenie si povinností našich daňovníkov. Doterajšia prax nám potvrdila, že najmä noví povinne elektronicky komunikujúci klienti potrebujú praktickú ukážku toho, čo mu konzultant v telefonickom hovore vysvetľuje," uviedla prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.



Novú službu môže využívať každý klient, ktorý dostane od konzultanta call centra finančnej správy e-mailovú pozvánku na stretnutie prostredníctvom Skype for business. Sám sa teda rozhodne, či takúto pomoc chce prijať, alebo nie. Na použitie služby pritom nie je potrebné mať túto službu predplatenú, licenciu poskytne klientovi zadarmo na čas stretnutia finančná správa. Presný postup klient nájde na portáli finančnej správy, alebo ho bude inštruovať konzultant call centra.



Nová komunikačná služba umožní zdieľanie obrazovky klienta pre konzultanta call centra. Bude môcť klientovi priamo na jeho obrazovke vysvetliť postup pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy. Dôjde tak k výraznému zjednodušeniu komunikácie a vysvetľovaniu konkrétnych úkonov potrebných na úspešné elektronické podanie, rovnako sa skráti čas oproti telefonickému poradenstvu.



FS zdôraznila, že v žiadnom prípade nedôjde k narušeniu bezpečnosti či súkromia klienta. Konzultant call centra finančnej správy totiž iba pasívne uvidí obrazovku klienta, nebude môcť na nej vykonávať žiadne úkony, ani sa nedostane do jednotlivých priečinkov.