FS spustila pre klientov saldokonto daňových záväzkov a pohľadávok

Bratislava 15. apríla (TASR) – Finančná správa (FS) SR posilnila elektronickú komunikáciu a vo štvrtok spustila prezeranie údajov osobného účtu klientmi. Saldokonto umožňuje klientom FS, aby mali prehľad o stave svojho osobného účtu, a je dostupné pre všetkých, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovali minister financií Igor Matovič (OĽANO) a prezident FS Jiří Žežulka.



"Dnešným dňom FS spláca dlh voči verejnosti, ktorá už niekoľko rokov oprávnene volá po tom, aby mohla elektronicky pristupovať do osobného účtu daňovníka a kontrolovať stav svojich záväzkov a pohľadávok voči finančnej správe," povedal Žežulka, podľa ktorého sa FS pripravuje aj na obojsmernú komunikáciu s klientmi a chystá aj ďalšie vylepšenia svojho portálu.



Matovič privítal, že podnikatelia budú mať možnosť si kontrolovať svoje prípadné nedoplatky. "Väčšina ľudí, ktorí podnikajú na Slovensku, chcú mať svoje vzťahy s FS vysporiadané a nechcú sa dostať do situácie, že zrazu zistia s odstupom času, že niečo omylom nezaplatili alebo niekde nejakú nulu nedali, a naozaj veľakrát možno iba zabudli," zdôraznil minister.







Saldokonto umožní klientom získať informácie o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch či preddavkoch a skontrolovať si tak prípadné nezrovnalosti.



K príslušnej dani sa zobrazujú údaje o celkovej sume, vyrubenej a uhradenej čiastke, neuhradenej sume pred a po splatnosti. V prípade dane z príjmov alebo dane z motorových vozidiel sú vyčíslené predpísané a uhradené preddavky. Okrem toho si daňové subjekty môžu prezerať aj obraty za vybratú daň a skontrolovať si, či ju platia v správnej výške a načas.







Údaje bude finančná správa pravidelne aktualizovať. Aktuálne údaje vyplývajúce z daňových priznaní podaných za rok 2020 sa v saldokonte objavia postupne, keďže finančná správa podané daňové priznania v súčasnosti ešte spracováva.



FS bude uhradené predpisy zobrazovať s históriou jedného roka, predpisy uhradené po lehote splatnosti jeden rok po dátume poslednej úhrady, preddavky s históriou dvoch rokov. Prístup do osobného účtu daňovníka bude môcť mať aj štatutárny zástupca a zástupca s generálnou mocou alebo používatelia s obmedzeným prístupom k službám portálu finančnej správy, ak majú vyznačené oprávnenie Osobný účet – prístup k údajom.