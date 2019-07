Finančná správa SR: Počet odložených daňových priznaní rastie

Daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2018 bolo treba v tomto roku podať a daň aj zaplatiť do 1. apríla.

Bratislava 9. júla (TASR) - Finančná správa (FS) SR prijala v tomto roku do 1. júla 183.278 odložených daňových priznaní, čo je o približne 13.000 viac ako vlani. O tri mesiace si predĺžilo lehotu na podanie daňového priznania 193.400 daňovníkov, zvyšných približne 10.000 daňových priznaní, ktoré mali lehotu predĺženú až do konca júna, bolo podaných buď skôr, alebo poštou, informovala v utorok finančná správa.



Daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2018 bolo treba v tomto roku podať a daň aj zaplatiť do 1. apríla. "Viac ako 222.000 daňových subjektov však využilo možnosť predĺžiť si lehotu na jeho podanie a zaplatenie dane, a to najmenej o jeden a najviac o šesť mesiacov," spresnila Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. Do konca apríla si lehotu predĺžilo 4400 daňovníkov, do konca mája 3300 daňovníkov a do konca júna 193.400 daňovníkov. Maximálnu, šesťmesačnú lehotu na odklad podania daňového priznania, využilo 21.300 daňových subjektov, ktoré mali príjmy aj zo zahraničia.



K začiatku júla tak evidovala finančná správa približne o päť percent podaných daňových priznaní viac ako za rovnaké obdobie minulého roku. Možnými dôvodmi na odloženie daňového priznania je okrem nedostatku času na jeho spracovanie aj nedostatok finančných prostriedkov na zaplatene dane či možná úspora na zvýšených odvodoch do poisťovní. Tie sa platia v novej výške podľa posledného odovzdaného daňového priznania.