Finančná správa s políciou oživili Daňovú kobru

Bratislava 31. júla (TASR) - Finančná správa (FS) SR v spolupráci s políciou oživila pôvodný projekt Daňová kobra, v rámci ktorého sa doteraz podarilo rozpracovať takmer dve desiatky prípadov, ktoré by do štátneho rozpočtu mohli zachrániť 22,6 milióna eur. Prípady sa týkajú najmä podvodov v oblasti DPH v súvislosti s dodávaním tovarov a služieb. Cieľom projektu je efektívnejšie postihovať daňovú kriminalitu či odčerpávať výnosy z trestnej činnosti všetkými zákonnými prostriedkami, informovala o tom v pondelok FS.



K zlepšeniu spolupráce podľa FS dopomohla nová organizačná štruktúra Kriminálneho úradu FS v roku 2022, vytvorenie Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (NCODK PPZ), následné nastavenie spolupráce medzi obidvomi zložkami, ako aj zlepšenie toku a výmeny informácií. "Nepochybujem, že projekt obnovenej Daňovej kobry prispeje k účinnejšiemu odhaľovaniu daňových podvodov vrátane účinnejšieho zaisťovania výnosov do štátneho rozpočtu," zhodnotil prezident FS Jiří Žežulka.



Národná centrála osobitných druhov kriminality podľa Žežulku uvítala zintenzívnenie spolupráce s FS a vykonáva aktívne kroky smerujúce k jej zlepšeniu, ako aj kroky smerujúce k záchrane finančných prostriedkov pre štátny rozpočet SR. "Pre oblasť finančného vyšetrovania, pašovania hotovosti, ako i environmentálnej kriminality je zdieľanie včasných informácií a poznatkov finančnej správy jediným riešením v boji s daňovou kriminalitou a v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti," dodala FS.



Tím Daňovej kobry vznikol ešte v roku 2012 na základe dohody o vzájomnej spolupráci podpísanej medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom financií SR. Cieľom finančnej správy je obnovenú Daňovú kobru posilniť aj na regionálnej úrovni a rozšíriť tím o nových členov, čím by sa zlepšilo identifikovanie nových typov podvodov v oblasti daňovej trestnej činnosti.