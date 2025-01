FS: Transakčná daň sa vzťahuje aj na zahraničné firmy s účtom v SR

Bratislava 13. januára (TASR) - Ak má zahraničná právnická osoba účet na Slovensku, z ktorého vykonáva finančné transakcie, vzťahuje sa na ňu povinnosť platiť daň z finančných transakcií. Upozornila na to na sociálnej sieti finančná správa (FS).



Reagovala tak na otázku, či transakčnej dani podlieha aj firma so sídlom v zahraničí, ktorá na Slovensku nerealizuje žiadne podnikateľské aktivity. Má však zriadený účet v slovenskej pobočke banky, z ktorého realizuje platby v súvislosti s aktivitami, ktoré realizuje v zahraničí.



"Daňovníkom podľa zákona je aj právnická osoba alebo organizačná zložka právnickej osoby, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, má platobný účet u poskytovateľa platobných služieb so sídlom v tuzemsku alebo vykonáva činnosť v tuzemsku. Ak má zahraničná právnická osoba platobný účet na Slovensku, z ktorého vykonáva finančné transakcie, vzťahuje sa na ňu daňová povinnosť podľa zákona," priblížila FS.



Novú daň z finančných transakcií schválil parlament vlani na jeseň. Zákon je účinný od 1. januára 2025, prvým zdaňovacím obdobím však bude až apríl tohto roka. Novú daň budú platiť podnikatelia, nevzťahuje sa na bežných občanov. Zároveň je z nej stanovených viacero výnimiek pri určitých platiteľoch alebo druhoch platieb.