Duálne doručovanie elektronických dokumentov za spotrebné dane skončí

Bratislava 16. novembra (TASR) - Finančná správa (FS) ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov (EUD) za spotrebné dane k 12. decembru tohto roka. Po novom bude od tohto dátumu doručovať EUD len do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS), doručovanie na portál finančnej správy (PFS) bude ukončené.



Zákon o e-Governmente umožňuje FS duálne doručovanie EÚD v oblasti správy spotrebných daní aj prostredníctvom svojho špecializovaného PFS len do konca tohto roka. Ukončením duálneho doručovania bude umožnený plynulý dobeh doručení na PFS a všetky osoby, ktoré disponujú touto schránkou, si budú môcť prevziať EÚD bez problémov do konca tohto roka.



"Od 1. januára 2022 si budú môcť daňové subjekty prevziať EÚD výlučne v elektronickej schránke na ÚPVS (Slovensko.sk). Naplno začne fungovať obojsmerná elektronická komunikácia a FS bude takýmto spôsobom doručovať subjektom EÚD už za všetky druhy daní," informovala hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Výnimku bude tvoriť doručovanie rozhodnutí zahraničným osobám. Ak tieto osoby nebudú mať zriadenú schránku na ÚPVS a budú ju mať zriadenú na PFS, potom im orgány FS budú doručovať do elektronickej osobnej schránky na PFS.



Prístup osôb k elektronickým službám v rámci osobnej internetovej zóny na PFS zostane aj po ukončení duálneho doručovania na PFS nezmenený. Daňové subjekty budú mať prístup k elektronickej podateľni, k výpisu zo svojho osobného účtu, alebo bude prístupný napríklad spis v elektronickej podobe.