FS ukončila implementáciu strategických informačných systémov
Nasadené systémy zabezpečujú plnú kompatibilitu slovenských colných procesov s celoeurópskymi štandardmi, zdôraznila Verchovodková
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Finančná správa (FS) zavŕšila implementáciu troch strategických informačných systémov, ktoré vyžaduje legislatíva Európskej únie (EÚ) v rámci Pracovného programu k Colnému kódexu únie. Slovensko tak po rokoch meškania splnilo všetky podstatné záväzky, ktorých nesplnenie mu prinášalo riziko sankčného konania zo strany Európskej komisie (EK), informovala v utorok riaditeľka odboru komunikácie a organizácie FS Lucia Verchovodková.
V priebehu uplynulých 18 mesiacov FS podľa nej v tejto oblasti výrazne dobehla historický sklz. Nasadila pritom projekty Modernizácia tranzitného informačného systému NCTS - fáza 5, Automatizovaný systému vývozu (AES) s centralizovaným colným konaním, ako aj Modernizácia vnútroštátneho systému dovozu s vnútroštátnym centralizovaným colným konaním v dovoze.
„Ich úspešné uvedenie do prevádzky zároveň odvrátilo bezprostrednú hrozbu sankčného konania a pokút za nedodržanie pôvodných termínov zavedenia v rokoch 2020 - 2023. Úspešná implementácia prebehla aj vďaka úzkej spolupráci a koordinácii s európskymi inštitúciami,“ priblížila Verchovodková. Včasné nezavedenie modernizovaných colných informačných systémov by podľa nej predstavovalo aj výrazné komplikácie pre podnikateľov.
Nasadené systémy zabezpečujú plnú kompatibilitu slovenských colných procesov s celoeurópskymi štandardmi, zdôraznila Verchovodková. „Pre obchodnú verejnosť prinášajú plne elektrizované colné konanie, rýchlejší tok tovaru v medzinárodnom obchode, efektívnejšie spracovanie zásielok, zníženie administratívnej záťaže a lepšiu predvídateľnosť procesov,“ doplnila s tým, že modernizované elektronické systémy zároveň posilňujú transparentnosť v colných konaniach a zlepšujú kontrolné mechanizmy štátu.
