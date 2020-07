FS upozorní firmy na povinnosť ukladať účtovné závierky do registra

Bratislava 31. júla (TASR) - Finančná správa pokračuje v proklientskych opatreniach. Najnovšie upozorní podnikateľov na správne ukladanie účtovných závierok do Registra účtovných závierok (RÚZ). Opakovane totiž neuložilo účtovnú závierku až 26.726 účtovných jednotiek. Ak daňový subjekt do konca septembra uzávierku do registra doručí, daňový úrad prihliadne na snahu takýchto klientov riadne si plniť svoje zákonné povinnosti, informovala v piatok FS.



"Finančná správa rozpošle firmám, ktoré neuložili svoje účtovné závierky, upozornenie na splnenie si tejto povinnosti. Ukladať dokumenty do RÚZ totiž klientom/účtovným jednotkám vyplýva zo zákona o účtovníctve," uviedla hovorkyňa FS Ivana Skokanová. V najnovšom softwarningu požiada dotknutých klientov, aby si overili správnosť podania dokumentov za predchádzajúce účtovné obdobie.



Termín uvedený v liste, ktorý zašle finančná správa ešte v piatok, neplatí pre účtovné závierky za rok 2019. Podľa platnej legislatívy v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 totiž lehota na uloženie dokumentov za rok 2019 a podanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za toto zdaňovacie obdobie ešte neuplynula.



Zasielaním priateľských upozornení chce finančná správa pomáhať svojim klientom vyvarovať sa možným sankciám či pokutám. Aj preto v najnovšom softwarningu pripojí aj informáciu, akým spôsobom je možné správne účtovnú závierku do registra uložiť.