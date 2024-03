FS upozorní na možnú povinnosť zdaniť príjem z predaja nehnuteľnosti

Bratislava 1. marca (TASR) - Finančná správa zašle v najbližších dňoch 5700 daňovníkom listy, v ktorých ich upozorní na možnú povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Túto preventívnu akciu spúšťa po štvrtýkrát, tie predošlé priniesli do štátneho rozpočtu 29 miliónov eur. Informovala o tom v piatok hovorkyňa FS Drahomíra Adamčíková.



"Finančná správa po štvrtý raz spúšťa listovú kampaň, ktorou chce daňovníkov upozorniť na povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Týka sa daňovníkov, ktorí predali napríklad rodinný dom, chatu, garáž alebo byt do piatich rokov od ich nadobudnutia," priblížila Adamčíková.



Listy zašle FS vybraným daňovým subjektom, ktorým podľa informácií z Katastra nehnuteľností SR mohla vzniknúť daňová povinnosť. Z hľadiska dane sa finančná správa zamerala na nehnuteľnosti, pri ktorých došlo v rozmedzí piatich rokov minimálne k dvom zmenám majiteľov.



Príslušné daňové priznanie môžu daňovníci podať do 2. apríla tohto roka osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. "Nepriznaním príjmu z predaja nehnuteľností prichádzajú o finančné prostriedky najmä obce a mestá a doplácajú na to aj poctiví daňovníci, ktorí tieto príjmy riadne priznajú," zdôraznila Adamčíková.



Finančná správa zároveň pripomenula, že v určitých prípadoch môže byť príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti oslobodený od dane. Vtedy nevzniká povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Týka sa to napríklad prípadov, kedy človek nehnuteľnosť vlastnil viac ako päť rokov a nemal ju zaradenú v obchodnom majetku, alebo od jej vyradenia z obchodného majetku uplynulo viac ako päť rokov, prípadne ju zdedil po priamom predkovi alebo potomkovi a spolu ju vlastnili aspoň päť rokov. Oslobodenie od dane sa týka aj situácie, kedy ju niekto daroval a nedosiahol žiadny príjem z prevodu vlastníctva, či predal nehnuteľnosť vydanú podľa reštitučných zákonov alebo zahrnutú do konkurznej podstaty.