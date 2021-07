Dávajte si pozor na chyby pri preclievaní zásielok z tretích krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 29. júla (TASR) – Už takmer mesiac musia zákazníci povinne preclievať všetky svoje zásielky z tretích krajín. Najčastejšie majú nejasnosti v platení dane z pridanej hodnoty (DPH) či v poplatkoch, ktoré si účtujú prepravcovia, upozornila vo štvrtok Finančná správa (FS) SR. K 26. júlu FS evidovala 156.685 zjednodušene podaných colných vyhlásení, z toho bolo 180 podaných fyzickými osobami cez nový portál e-commerce.uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Finančná správa však tieto poplatky nevyberá ani neurčuje.spresnila hovorkyňa.Ak klient nechce, aby Slovenská pošta preclila jeho zásielku, ale chce si ju precliť sám cez e-commerce portál, musí o tom poštu informovať zaslaním príslušného tlačiva, a to 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenska.dodala Rybanská.Problém môže nastať aj pri úhrade DPH. Kupujúci ju môže uhradiť dvomi spôsobmi. V prvom prípade má možnosť zaplatiť ju priamo pri objednaní tovaru registrovanému predajcovi z tretej krajiny alebo sprostredkovateľovi predaja na diaľku. Predajcovia alebo sprostredkovatelia predaja, ak budú využívať osobitnú úpravu pre predaj na diaľku (tzn. aj s platenou DPH), musia byť registrovaní daňovými orgánmi v niektorom členskom štáte v EÚ a majú pridelené osobitné číslo IOSS. Toto číslo poskytne klientovi alebo prepravcovi tovaru predajca alebo sprostredkovateľ predaja a bude sa začínať písmenami IM, ktoré následne klient alebo prepravca tovaru uvedie v colnom vyhlásení.Ak zaplatí klient DPH týmto spôsobom a bude uvedené IOSS číslo v colnom vyhlásení, nebude už pri reálnom dovoze platiť žiadny colný poplatok. Ak by za klienta podával colné vyhlásenie prepravca, ktorý v tom čase nemal vedomosť o IOSS čísle, a teda ho ani neuviedol do colného vyhlásenia, musí klient v prípade opätovnej úhrady DPH prepravcu kontaktovať, poskytnúť mu potrebné dôkazy o úhrade DPH pri objednávaní tovaru aj s IOSS číslom a následne s ním doriešiť potrebné formality spojené s nesprávne podaným colným vyhlásením.Pokiaľ predajca alebo sprostredkovateľ predaja na diaľku nie je registrovaný v niektorom členskom štáte, je podľa Rybanskej druhou možnosťou zaplatenie DPH priamo colným orgánom v krajine skončenia prepravy, a to buď pri podávaní colného vyhlásenia alebo zaplatením prepravcovi tovaru, ktorý bude mať na to vydané povolenie od colných orgánov.Ak klient nezaplatí DPH pri objednaní tovaru, má možnosť podať colné vyhlásenie aj sám. Ak je colné konanie bez problémov, vždy je podľa Rybanskej vyzvaný elektronickou správou na zaplatenie DPH. Po úhrade sa platba automaticky priradí k príslušnému colnému vyhláseniu. Po spárovaní úhrady informujú colné orgány klienta o prepustení tovaru prostredníctvom elektronickej správy.dodala hovorkyňa.