Finančná správa uzatvorila ročný dodatok k systému eKasa

Bratislava 27. marca (TASR) - Podporu prevádzky systému eKasa pre finančnú správu (FS) musí aj naďalej zabezpečovať spoločnosť Allexis. Výsledok rokovaní s firmou o dodatku k zmluve na ďalší rok však priniesol lepšie podmienky pri využívaní tohto systému, informoval v stredu vedúci komunikačného oddelenia FS Radoslav Kozák.



"Finančná správa prehodnotila zmluvné podmienky so spoločnosťou Allexis a výsledkom analýzy je, že zachovanie súčasného stavu je pre štát a podnikateľov výhodnejšie ako vypovedanie zmluvy," zdôvodnil Kozák.



Upozornil, že počas predchádzajúcich rokov nebola vzniknutá situácia riešená a zostali nedoriešené majetkové a vlastnícke práva. Výsledkom tejto niekoľkoročnej nečinnosti je podľa FS potreba uzatvorenia nového dodatku tak, aby nebolo ohrozené využívanie systému eKasa.



Doterajší dodatok číslo 10, ktorý bol uzavretý so spoločnosťou Allexis minulý rok a jeho platnosť skončí 31. marca 2024, bol východiskom pre nový dodatok číslo 11. Ten bude platiť ďalší rok, od 1. apríla 2024 do 31. marca 2025.



"Napriek požiadavke dodávateľa zohľadniť infláciu, inflačná doložka nie je súčasťou dodatku číslo 11. Celková suma zostala zachovaná a prestavuje sumu 1,2 milióna eur, ale za túto sumu bude dodávateľ poskytovať väčší objem služieb," priblížil Kozák. Finančná správa podľa neho naďalej rokuje so spoločnosťou Allexis, resp. All Soft Corp, s. r. o. o možnosti získania majetkových práv na systém eKasa.