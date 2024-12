AKCIA NÁVRAT: Finančná správa zistila porušenia v 26,8 % prípadoch

Bratislava 5. decembra (TASR) - Finančná správa (FS) zistila v rámci akcie Návrat 26,8 % porušení zákona. Akciu realizovala v období od 10. októbra do 30. novembra tohto roka, pričom vykonaných bolo 527 opakovaných kontrol. Tie mali zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov a predchádzať tak nezákonným praktikám v rôznych oblastiach podnikania. Vo štvrtok o tom informoval hovorca FS Daniel Súkup.



Tieto kontroly nadväzovali na akciu Horúce leto 3, kde kontrolóri zistili pochybenia u podnikateľov, a preto sa do ich prevádzok rozhodli opätovne vrátiť. "Celkovo bolo zistených 141 porušení zákona, čo predstavuje 26,8 % prípadov. V prípade akcie Horúce leto išlo až o 41 % prípadov. Príslušníci FS tentoraz uložili za porušenia zákona pokuty vo výške 97.330 eur. V 45 prípadoch príslušníci FS pristúpili aj k zatvoreniu prevádzok, pričom v siedmich to bolo na 72 hodín. V 26 prípadoch bol, respektíve bude podaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia," uviedol Súkup.



Okrem akcie Návrat vykonala FS aj 605 bežných kontrol zameraných najmä na predaj tovarov spojených so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých. Pri týchto kontrolách bolo zaznamenaných 294 porušení zákona, čo predstavuje takmer 48,6 % zo všetkých vykonaných kontrol. FS udelila podnikateľom pokuty vo výške 108.960 eur.



"Výsledky akcií potvrdzujú, že v rámci podnikateľskej praxe stále existuje výrazný počet prevádzok, ktoré porušujú zákony a predpisy, a preto intenzívna kontrolná činnosť pokračuje. Počas decembra sa príslušníci FS bližšie pozrú na vianočné trhy a ďalšie prevádzky ponúkajúce sviatočný sortiment, pričom počas tejto akcie sa kontrolóri zamerajú aj na prevádzky, v ktorých už pochybenia zistené boli," uzavrel Súkup.