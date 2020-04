V štandardnom termíne podalo daňové priznanie viac ako 700.000 ľudí

Bratislava 23. apríla (TASR) – Do konca marca podalo daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok 754.874 daňovníkov, čo je takmer 70 % z celkového počtu 1,1 milióna očakávaných daňových priznaní. Napriek možnosti podať daňové priznanie až po skončení pandémie ochorenia COVID-19, tak celkovo v riadnom termíne do konca marca podalo daňové priznania 123.096 právnických osôb a 631.778 fyzických osôb, uviedla vo štvrtok Finančná správa (FS) SR.



"Okrem vyššie spomenutého počtu podaných daňových priznaní prijala finančná správa aj 241.475 oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, z toho 115.365 za fyzické osoby a 126.110 za právnické osoby," spresnila hovorkyňa FS Ivana Skokanová. Finančná správa tieto podané daňové priznania v súčasnosti priebežne spracováva a všetkým klientom, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne elektronicky, zaslala poďakovanie.



Štandardná lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie tejto dane pripadla v roku 2020 na 31. marec. Vzhľadom na prepuknutie pandémie nového koronavírusu však mohli všetci daňovníci využiť automatické odpustene sankcií za nepodanie daňového priznania v lehote. Daňové priznanie bez akejkoľvek sankcie tak môžu daňovníci ešte stále podávať, a to až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Tento "odklad" podania daňového priznania nemusia finančnej správe nijako oznamovať.