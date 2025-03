V tlačivách k dani z príjmov fyzických osôb sú tento rok viaceré zmeny

Bratislava 6. marca (TASR) - Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb sa tento rok upravili. Zmeny sa týkajú najmä uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky. Vzory tlačív určuje ministerstvo financií a sú zverejnené na jeho webovom sídle, ako aj na portáli finančnej správy (FS) s vyznačením dátumu uverejnenia, informoval hovorca daniarov Daniel Súkup.



Pripomenul, že od začiatku minulého roka sa zmenili podmienky nároku, ako aj suma maximálnej výšky daňového bonusu na zaplatené úroky za príslušný rok, a to zo 400 na 1200 eur. "Vzhľadom na to, že pri uplatňovaní daňového bonusu na zaplatené úroky je smerodajný dátum uzavretia zmluvy o úvere na bývanie, doplnilo sa do tlačív nové pole "Dátum uzavretia zmluvy o úvere na bývanie", pričom tento dátum daňovník vyplní vždy, ak uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky," vysvetlil Súkup.



V časti tlačiva "Údaje o daňovníkovi" sa zase dopĺňajú časové údaje týkajúce sa určenia obdobia, od kedy do kedy je považovaný za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňového nerezidenta), ako aj daňové identifikačné číslo (TIN) pridelené v štáte rezidencie daňovníka.



"Podrobnosti k jednotlivým úpravám nájdu občania v usmernení, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy - Informácia o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov," doplnil hovorca.



Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, ktorým je aj zákon o dani z príjmov, alebo ten, koho správca dane na to vyzve. Na účely zdanenia príjmov fyzických osôb sa používajú dve tlačivá. Daňové priznanie typ A je určené pre daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy len zo závislej činnosti, teda z pracovného pomeru. Daňové priznanie typ B je určené pre všetkých ostatných daňovníkov, dosahujúcich príjmy napríklad z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu, kapitálové príjmy, alebo kombináciou príjmov zo závislej činnosti s inými.