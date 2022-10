FS vymáha dane aj zabavením hotovosti, dlžníkom odporúča komunikovať

Bratislava 11. októbra (TASR) – Občan či podnikateľ sa môže dostať do situácie, keď nedokáže zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne mu daňový nedoplatok. V takomto prípade je dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňovník môže využiť viaceré zákonné možnosti, ako túto situáciu riešiť, upozorňuje Finančná správa (FS) SR. V opačnom prípade musia daňovníci počítať s daňovou exekúciou vrátane výkonu daňovej exekúcie v teréne, kedy dochádza k odobratiu finančnej hotovosti.



Platná legislatíva definuje niekoľko spôsobov výkonu daňovej exekúcie. Jedným z nich je aj spôsob výkonu daňovej exekúcie odobratím peňazí v hotovosti, teda výkon v teréne, a to priamo v prevádzke, byte, či dome daňového dlžníka. "Finančná správa začala od septembra 2016 organizovať celoslovenské akcie výkonu daňovej exekúcie v teréne. Týchto akcií sa zúčastňujú všetky daňové úrady s výnimkou Úradu pre vybrané hospodárske subjekty, často aj v spolupráci s colnou časťou," upozornila hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Finančná správa v tomto období takto zaistila dlžné sumy už u 1958 daňových dlžníkov, z toho u 554 fyzických a 1404 právnických osôb. Len v tomto roku vymohli daňoví exekútori v hotovosti 255.359 eur. FS pri takýchto terénnych akciách nesleduje prioritne okamžitý fiškálny výnos, ale najmä ich efekt z hľadiska zmeny správania daňových dlžníkov. Podľa Rybanskej sa tento spôsob výkonu daňovej exekúcie osvedčil a má preukázateľný vplyv na zlepšenie platobnej morálky daňových dlžníkov.



Počas terénnych akcií daňoví exekútori pristupujú k odobratiu peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju, napríklad stravných lístkov, vkladných knižiek, listinných cenných papierov ako zmenka, šek a podobne. Tento nástroj finančná správa využíva najmä v prípadoch, keď je zrejmé, že daňový dlžník je schopný, ale nie ochotný dobrovoľne podlžnosti uhradiť.



Aby sa dlžníci exekúcii vyhli, mali by v prvom rade komunikovať so svojím daňovým úradom, v ideálnom prípade už v momente, keď sa ich finančná situácia zhoršila a vedia, že nebudú schopní daň zaplatiť v lehote splatnosti alebo v stanovenej výške. V takom prípade môžu požiadať o odklad platenia dane, prípadne o zaplatenie tejto dane v splátkach. Ak bude žiadosti vyhovené, sumu nezaplatenej dane správca dane nezačne vymáhať v daňovom exekučnom konaní.



Pokiaľ daňovník podá žiadosť a FS vydá rozhodnutie ešte pred splatnosťou dane, daňový subjekt nebude musieť platiť úrok z omeškania, ale len úrok zo sumy odkladu dane, alebo zo sumy povolenej splátky, kde je úroková sadzba výrazne nižšia.



Po lehote splatnosti dane môže daňový subjekt písomne požiadať o odklad platenia daňového nedoplatku alebo o zaplatenie daňového nedoplatku v splátkach. K žiadosti musí tiež priložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie.