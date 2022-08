FS vymohla ku koncu júla takmer 170 mil. eur na daňových nedoplatkoch

Bratislava 24. augusta (TASR) - Finančná správa (FS) SR vymohla k 31. júlu na daňových nedoplatkoch približne o tri milióny eur viac ako v rovnakom období minulého roka. Takmer 170 miliónov eur tak predstavuje najvyššiu vymoženú sumu k danému obdobiu v histórii finančnej správy. V porovnaní s doteraz najúspešnejším rokom 2021 je to nárast o 1,73 %, informovala v stredu FS.



Daňové nedoplatky vznikajú, keď daňové subjekty nezaplatia dane alebo ich nezaplatia riadne a včas, teda nie v stanovenej výške a do lehoty splatnosti. "Počas tohto roka sa daňovým úradom ku koncu júla podarilo vymôcť 169,12 milióna eur a to aj napriek poklesu objemu odstúpených nedoplatkov o 35 % pri porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška," priblížila hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Podľa výšky vymoženej sumy bol podľa Rybanskej mimoriadne úspešný aj samotný mesiac júl, keď FS vymohla 29,88 milióna eur. Pri porovnaní s rekordným júlom 2021 bolo vymožených ešte o 1,7 milióna eur viac. Aj oproti júnu tohto roka FS vymohla o 9,92 milióna eur viac, čo je medzimesačný nárast o 49,72 %. Najviac nedoplatkov vymohla finančná správa na dani z pridanej hodnoty (DPH), a to viac ako 78 % z celkovej sumy, na dani z príjmov právnických osôb 9,8 % a na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 3,8 %.