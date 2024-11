FS vyzýva dopravcov smerujúcich na Ukrajinu, aby mali doklady

Vyšné Nemecké 8. novembra (TASR) - Finančná správa (FS) informovala, že vynakladá maximálne úsilie na zvládnutie situácie na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod. Počet kamiónov čakajúcich na vybavenie na hranici s Ukrajinou je zvýšený z viacerých dôvodov. FS pritom vyzýva dopravcov, aby pred príchodom na hraničný priechod Vyšné Nemecké mali k dispozícii všetky sprievodné doklady.



"Zároveň aktívne upozorňujeme verejnosť, že všetky hospodárske subjekty so sídlom v EÚ alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov EÚ, musia mať pridelené číslo EORI. To je nutné použiť pri akejkoľvek komunikácii s colným orgánom, napríklad pri podaní colného vyhlásenia (v dovoze, vývoze a tranzite)," uviedol hovorca FS Daniel Súkup.



Hospodársky subjekt, ktorého zámerom je vykonávať činnosti, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, musí požiadať o zaregistrovanie vyplnením a odoslaním príslušného elektronického registračného formulára na internetovej stránke FS v časti Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI). Ako dopravcu pritom nemožno registrovať fyzickú osobu (vodiča - zamestnanca spoločnosti).



FS deklaruje, že prijala okamžité opatrenia, aktívne komunikuje s okolitými krajinami a so špedičnými a prepravnými spoločnosťami. Nový systém pre vývoz (AES) spustila 1. novembra, pričom oproti ostatným krajinám, nezaznamenala vážnejšie problémy s jeho využívaním. Potvrdzujú to podľa FS aj prvé štatistiky, keď od 1. novembra do 7. novembra prijala na hraničnom priechode Vyšné Nemecké 13.291 colných vyhlásení a 1007 predbežných colných vyhlásení.



"Finančná správa zabezpečila v rámci Centra komunikácie a podpory pre clá a spotrebné dane zvýšený počet pracovníkov, ktorí poskytujú okamžitú pomoc v prípade podnetov a otázok pri vypĺňaní predbežných colných vyhlásení," uviedol Súkup.



Ozbrojení príslušníci FS v spolupráci so špeditérskymi spoločnosťami podľa neho osobne poskytujú poradenstvo priamo vodičom nákladných vozidiel stojacich v kolónach. "Individuálne vykonávajú vopred predbežné kontroly, pomáhajú vybaviť formality a v prípadoch, keď má dopravca splnené všetky potrebné podmienky, je prioritne nasmerovaný na priame vybavenie. Situáciu priebežne monitorujeme," doplnil hovorca.



Rýchlosť vybavenia nákladných vozidiel v colnom priestore závisí podľa FS od druhu dopravného prostriedku a aj druhu, množstva a charakteru prepravovaného tovaru, správnosti a úplnosti sprievodných dokladov. Navyše sa každoročne opakuje problém s vyčerpaným množstvom prepravných povolení vydávaných dopravcom tretích krajín. "Colné konanie na východnej hranici sa predlžuje z dôvodu, že z dvoch členských krajín, ktoré implementovali nový vývozný systém, je v Poľskej republike aktuálne čakacia doba na hranici s Ukrajinou osem až 11 hodín. Poľská republika spustila nový systém týkajúci sa zmeny mýtneho systému SENT, ktorý zavádza vysoké pokuty a z toho dôvodu sa vodičom 'oplatí radšej čakať' v kolóne na Slovensku," uviedol Súkup. V Maďarsku podľa neho evidujú najmenšie čakacie doby.



Prijaté logistické opatrenia v súčinnosti s políciou podľa FS odstránili nezjazdnosť okolitých ciest, nevyskytujú sa žiadne zápchy a počet kamiónov klesá.