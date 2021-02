Finančná správa začala vymáhať nezaplatené dane z nehnuteľností

Bratislava 23. februára (TASR) – Finančná správa (FS) SR sa zamerala na dlh, ktorý vznikol v uplynulých rokoch na dani z prevodu nehnuteľností. Predajcom, ktorí vlastnili nehnuteľnosť menej ako zákonom stanovených päť rokov a dom či byt predali v rokoch 2016 až 2020, zaslala FS v pondelok (22. 2.) list s upozornením na túto povinnosť. Ročný výpadok na tejto dani odhadla FS na 24 miliónov eur a od akcie si sľubuje príjem do štátneho rozpočtu vo výške do 70 miliónov eur.



"Predaj nehnuteľností je od dane z príjmu oslobodený pokiaľ medzi nadobudnutím a predajom uplynie viac ako päť rokov," pripomenul prezident FS Jiří Žežulka. Podľa údajov FS priznala v posledných rokoch daň z prevodu nehnuteľností iba necelá tretina z predajcov, ktorých sa oslobodenie netýkalo.



FS poslala týmto daňovníkom spolu 12.900 listov s upozornením. Z toho 4100 listov bolo osobám, ktoré predali nehnuteľnosť vlani a daňovú povinnosť si musia splniť do konca marca. "My sme mali dve možnosti. Mohli sme celú akciou spustiť represívne, to znamená mohli sme okamžite začať daňové kontroly a začať preverovať príjmy, ale sme presvedčení, že po prvé, súčasná doba tomu nie je naklonená a po druhé, aj pre nás sú to náklady. Vykonanie daňovej kontroly je spojené s administratívou na našej strane," vysvetlil Žežulka.



Daňovníci majú čas dodatočne si splniť svoju povinnosť do konca marca a pokiaľ nebudú mať peniaze na zaplatenie dane, môžu požiadať o odklad alebo o splátkový kalendár. Žežulka chce navrhnúť ministrovi financií Eduardovi Hegerovi (OĽANO), aby ľuďom, ktorí uhradia daň do zatiaľ nešpecifikovaného termínu, boli odpustené úroky z omeškania. Šéf FS nevylúčil, že list môže dostať aj ten, kto mohol byť z platenia dane oslobodený, no v takom prípade musí kontaktovať FS a dôvod oslobodenia od dane spresniť.