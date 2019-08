V systéme eKasa je už takmer 116 miliónov pokladničných dokladov

Finančná správa odporúča podnikateľom, ktorí ešte eKasu nemajú a majú povinnosť evidovať tržby v pokladnici, aby na systém prešli čo najskôr.

Bratislava 3. augusta (TASR) – Finančná správa (FS) zaevidovala v systéme eKasa už takmer 116 miliónov pokladničných dokladov. Hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová pre TASR uviedla, že do systému pribudnú denne približne tri milióny pokladničných dokladov.



Rovnako ako počet pokladničných dokladov podľa hovorkyne rastie aj počet stiahnutí aplikácie Over doklad a zvyšuje sa aj počet aktívnych pokladníc evidujúcich tržby v eKase. "Všetky pokladničné doklady vydané v systéme eKasa si môžu zákazníci overiť pomocou bezplatnej aplikácie finančnej správy Over doklad. Tú aktuálne využíva už takmer 14.000 používateľov," spresnila.



Ako Skokanová pripomenula, prechodné obdobie na neukladanie pokút bolo zákonom upravené len preto, aby mali podnikatelia čas zabezpečiť si eKasu od výrobcov. Neznamená to, že eKasu do konca roka používať nemusia.



Finančná správa odporúča podnikateľom, ktorí ešte eKasu nemajú a majú povinnosť evidovať tržby v pokladnici, aby na systém prešli čo najskôr. Konštatuje, že projekt eKasa, spustený 1. apríla tohto roka, je funkčný.



Finančná správa upozornila, aby si prechod na eKasu nenechávali podnikatelia na poslednú chvíľu a k systému sa pripojili čo najskôr. "Vyhnú sa tak časovej tiesni na konci roka," zdôraznila Skokanová s dôvetkom, že aktuálne eviduje tržbu v systéme eKasa 109.380 pokladníc.



Aplikácia Over doklad je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Aplikáciu je možné využívať aj priamo prostredníctvom webovej stránky finančnej správy. Finančná správa verí, že aj tento spôsob môže napomôcť k odradeniu podnikateľov, ktorí by chceli zákazníkom dávať falošné bločky, prípadne inak podvádzať pri používaní eKasy.