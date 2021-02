Zákazníci cez aplikáciu Over doklad skontrolovali 1,7 milióna bločkov

Bratislava 8. februára (TASR) – Bezplatnú aplikáciu Finančnej správy (FS) SR Over doklad si už stiahlo takmer 35 000 ľudí a každý týždeň cez ňu zákazníci skontrolujú 50 000 – 60 000 pokladničných dokladov. Od začiatku apríla 2019, keď FS spustila systém online napojených elektronických registračných pokladníc (eKasa), už kupujúci skontrolovali 1,7 milióna kusov bločkov, informovala v pondelok FS.



Aplikácia Over doklad dokáže najmä skontrolovať pravosť vydaných pokladničných dokladov. FS eviduje prípady, keď podnikateľ vydával doklady, no neposielal ich do systému FS ani ich neevidoval v účtovníctve. "Vďaka kontrole verejnosti sme zistili prípady vydávania simulovaných falošných dokladov s cieľom obísť systém eKasa. Overovanie dokladov tak výrazne prispieva k odhaľovaniu prípadov nezrovnalostí pri používaní online registračných pokladníc," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Na preverenie nahláseného podnetu potrebuje finančná správa získať čo najviac informácií. Ak aplikácia Over doklad vyhodnotí bloček ako falošný alebo nenájdený, zákazník by mal nahlásiť čo najviac informácií. Napríklad kedy a v akej prevádzke doklad dostal, v ideálnom prípade aj priložiť fotografiu pokladničného dokladu prostredníctvom tejto aplikácie. Tá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Záujemcovia si ju môžu stiahnuť z mobilných obchodov Google Play či iOS App store. Je možné ju využívať aj priamo prostredníctvom webovej stránky finančnej správy.