FS zameria kontroly na rizikové sektory pri evidencii tržieb
Kontroly sa vo februári sústredia najmä na kadernícke a kozmetické služby, ktoré dlhodobo vykazujú najvyššiu mieru porušovania zákona.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Finančná správa (FS) SR pokračuje v intenzívnych kontrolách zameraných na dodržiavanie povinností pri evidencii tržieb. Kontroly sa vo februári sústredia najmä na kadernícke a kozmetické služby, ktoré dlhodobo vykazujú najvyššiu mieru porušovania zákona, informoval vo štvrtok hovorca FS Daniel Kováč.
„Okrem poskytovateľov kaderníckych a kozmetických služieb sa opäť zameria aj na segment taxislužieb, kde v závere roku 2025 finančná správa uskutočnila rozsiahlu kontrolnú akciu, v rámci ktorej bolo zo 664 vykonaných kontrol zistené porušenie v 56,17 % prípadoch. Kontroly však neobídu ani ďalšie prevádzky služieb, kde sa často platí hotovosťou,“ avizoval hovorca.
Pripomenul, že pre podnikateľov prináša rok 2026 zásadné zmeny týkajúce sa evidencie tržieb v systéme eKasa, ktoré vyplývajú z novej legislatívy zameranej na modernizáciu a efektívnejší výber daní. Od 1. januára 2026 nadobudli účinnosť ustanovenia, ktoré nadväzujú na proces digitalizácie finančnej správy.
„Nový zákon o evidencii tržieb výrazne rozširuje okruh predávajúcich s povinnosťou používať pokladnicu, ruší sa väčšina doterajších výnimiek a povinnosť evidovať tržby sa bude vzťahovať na množstvo ďalších predávajúcich. Predávajúci sú povinní evidovať každú prijatú tržbu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť v systéme eKasa v reálnom čase,“ priblížil Kováč.
Poukázal na to, že v rámci boja proti daňovým únikom a s cieľom dosiahnutia spravodlivého podnikateľského prostredia sa výrazne upravili sankcie za nezaevidovanie tržby, a to na 1500 eur až 20.000 eur. Pri opakovanom porušení hrozí sankcia 3000 až 40.000 eur, zákaz predaja alebo aj zrušenie živnostenského oprávnenia. Finančná správa tak môže uložiť pokuty, ktoré sú citeľne vyššie ako v minulosti.
„Finančná správa vyzýva občanov, aby si pri nákupe vždy pýtali pokladničný doklad. Jeho nevydanie môže naznačovať krátenie tržieb,“ doplnil hovorca.
